Túto chybu robia počas zimného obdobia v aute takmer všetci, hrozia však nepríjemné následky. Odborníci vysvetlili dôvody

Poznáte to asi všetci. Počas mrazivého rána sadáte do auta a zapínate všetky dostupné systémy, ktoré dostanú interiér auta do komfortnej teploty. Je tiež úplne prirodzené, že si doň sadáte v hrubej zimnej bunde. A práve to môže predstavovať vážny problém.

Ako vyplynulo z testovania populárneho nemeckého autoklubu ADAC, posádka oblečená do hrubých vetroviek či kabátov riskuje vážne zranenia, upozornil na to portál TopSpeed.sk. Pýtate sa, kde je problém? Mnohí by si mysleli, že v prvom rade ide o obmedzenie hybnosti, ktoré môže hrubý odev spôsobovať. Faktom je, že háčik sa ukrýva v bezpečnostných pásoch. Ten totiž správne neprilieha k telu posádky vozidla.

Odborníci zistili, že vnútorné zranenia účastníkov cestnej premávky môžu byť nepríjemné už pri nízkych rýchlostiach či takzvanom núdzovom brzdení. „Priečny popruh sa zarezáva hlboko do žalúdka dospelých i detí, a to môže spôsobiť vážne poranenia mäkkých tkanív, ako sú črevá, pečeň či slezina,“ vysvetľuje dôvody ADAC. Ohrozené sú v takýchto prípadoch hlavne deti. Kompetentní preto majú pre členov posádky vozidiel jasný odkaz.

Ak je to možné, mali by si pred jazdou zložiť zimnú bundu, ale tiež rukavice, šál a čapicu. V prípade, že vám býva často zima, respektíve máte sklony v dôsledku zimy často ochorieť, vytiahnite si bundu spod bezpečnostného pásu a rozopnite ju. Pri deťoch je ideálny prípad prísť do vozidla skôr a predhriať si ho na požadovanú teplotu. Niektoré autá už dokonca v súčasnosti ponúkajú túto možnosť aj cez aplikáciu. Ide hlavne o elektromobily.

Zmeny pre motoristov

S príchodom nového roka začínajú platiť aj niektoré nové pravidlá. Na slovenských motoristov čaká významná zmena napríklad v oblasti takzvaného PZP.

„Od začiatku roka 2025 si vodiči pri kontrole môžu vybrať, či platnosť svojho povinného zmluvného poistenia preukážu papierovou alebo elektronickou verziou zelenej karty. Elektronickú verziu poisťovne vydajú vo formáte PDF a stáva sa rovnocenným dokladom ako klasická papierová karta. Elektronická zelená karta bude zároveň akceptovaná vo všetkých 48 krajinách Systému zelenej karty,“ uviedla špecialistka na neživotné poistenie portálu FinGO.sk Juliana Arvaiová.

V budúcom roku podľa nej zároveň dôjde k zdražovaniu PZP, a to najmä z dôvodu rastu cien energií a práce, ktoré sa premietnu tiež do nárastu cien finálnych produktov a služieb. Poisťovne zvýšili poistné pri PZP aj tento rok, a to najmä pre škodových klientov.