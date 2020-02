Nič desivejšie tento rok neuvidíte: Horor Candyman bude v kinách trhať ľudí zo stoličiek

Nálepkou „najdesivejší film všetkých čias“ sa už pred svojou premiérou v minulosti chválilo mnoho filmov. Nie každý to však napokon aj dokázal splniť. Tentokrát túto nálepku po zverejnení vôbec prvej upútavky získal aj hororový debut režiséra Nia DaCostu, ktorý je pokračovaním kultového hororu z 90. rokov. Dokáže novinka Candyman vydesiť natoľko, že budú diváci s hrôzou v očiach opúšťať kinosály?

Novinka Candyman však nezaujme len dobre vyzerajúcim trailerom a tým, že je akýmsi pokračovaním kultu, ktorý desil divákov v 90. rokoch. Lákadlom je totiž aj meno človeka, ktorý sa postaral o jeho scenár. Ako informuje portál Coming Soon, autorom je Jordan Peele, ktorý stál za kritikmi ospevovanými snímkami ako Uteč (Get Out), BlacKkKlansman či My (Us). V prípade nového Candymana za ním stojí aj ako producent.

Čo nás teda čaká v novom horore, o ktorom médiá už teraz hovoria ako o tom najdesivejšom, čo sa tento rok na plátna dostane? To prezrádza prvý trailer, ktorý produkčné spoločnosti MGM a Universal Pictures nedávno zverejnili. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Nový (i ten pôvodný) horor sleduje legendu u mužovi menom Candyman, ktorý bol kedysi miestnymi ľuďmi znetvorený a ponechaný napospas včelám. Legenda hovorí, že Candyman sa objaví, keď jeho meno vyslovíte pred zrkadlom päťkrát za sebou, no spolu s tým oživíte aj hrozivú pomstu v podobe krvavých činov. Samozrejme, nikto tejto legende neverí a každý, kto pravosť tejto rozprávky vyskúša, zostáva zdesený – niečo na tom pravdy totiž naozaj je!

Plný známych tvárí

V novom spracovaní slávneho námetu zahviezdi v hlavnej úlohe Yahya Abdul-Mateen II (známy z Aquamana) a spolu s ním sa do postavy Candymana vráti aj Tony Todd (ten divný pán z Nezvratného osudu), ktorý divákov strašil už v jednotke a aj v následných dvoch pokračovaniach.

Okrem tejto známej dvojice uvidíme aj Teyonah Parris (Empire), Colmana Dominga (seriály Lucifer či Euphoria), Nathana Stewart-Jarretta (Misfits, Dracula), Rebeccu Spence (Man of Steel, Prison Break) či Nadiu Simms (Fargo).

Čo sa týka režiséra, tak Nia DaCosta je vychádzajúcou hviezdu Hollywoodu. Na konte má zatiaľ okrem Candymana aj kriminálnu drámu Little Woods, o ktorej sa pred rokom hovorilo ako o ašpirantovi na Oscara. Napokon ale z predikcií vzišlo, no i tak dokázal svojím debutom kritikov zaujať. Uvidíme teda, ako to dopadne s Candymanom.

Populárna hororová séria

Vôbec prvý diel tejto série vyšiel v roku 1992 pod réžiou Bernarda Rosea. Atmosférický horor si vtedy divákov získal neobvyklým námetom, z ktorého neskôr vzišli ďalšie dve pokračovania – Candyman: Farewell to the Flesh (1995) a Candyman: Day of the Dead (1999).

Po dvadsiatich rokoch tak dostaneme ďalšie pokračovanie, ktoré podľa traileru vyzerá byť ešte lepšie ako pôvodný film. Či sa tak stane, sa dozvieme po premiére, tá je naplánovaná v Amerike na 12. júna 2020. Slovenská premiéra zatiaľ plánovaná nie je, no môže sa to zmeniť.