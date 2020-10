Trump sa vrátil z nemocnice do Bieleho domu. Napriek tomu, že je infekčný si sňal rúško

Americký prezident Donald Trump (74) sa po hospitalizácii pre koronavírus SARS-CoV-2 vrátil v pondelok podvečer miestneho času do Bieleho domu. Informovala o tom televízia CNN.

Krátko pred svojím prepustením z vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center prezident Trump prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že sa “čoskoro vráti” ku kampani pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Televízia CNN i ďalšie televízne stanice Trumpov odchod z nemocnice vysielali v priamom prenose.

Rúško si dal dole

Trump – s rúškom na tvári – vyšiel najprv z budovy nemocnice a potom po schodoch zostúpil k vozidlu triedy SUV, ktoré ho odviezlo k vrtuľníku pripravenému na let k Bielemu domu, kde stroj americkej námornej pechoty pristál po krátkom lete. Po vystúpení z vrtuľníka Trump bez pomoci vyšiel po vonkajšom schodišti. Pred vchodom do budovy si sňal rúško, chvíľu postál a pózoval pre fotografov, potom zasalutoval a vošiel do svojej rezidencie.

Prezident USA pri odchode z nemocnice nemal žiadne vyhlásenie pre novinárov, povedal im len: “Ďakujem veľmi pekne”. Niekoľkokrát bojovne zovrel v ruku v päsť alebo urobil gesto “palec hore”. Očakáva sa, že 74-ročný Trump bude pokračovať v zotavovaní v Bielom dome, kde sa o neho bude nepretržite starať tím lekárov a zdravotných sestier.

Jeho lekár, Sean Conley, v pondelok novinárom povedal, že Trump je stále infekčný. K Trumpovmu návratu dochádza v okamihu, keď Biely dom ešte len zisťuje veľkosť ohniska nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý zistili už u tucta blízkych kontaktov prezidenta.