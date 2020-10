Správu dnes Donald Trump oznámil na Twitteri. On aj jeho manželka Melania majú koronavírus a ostávajú v domácej karanténe. Americký prezident pritom celú situáciu mesiace zľahčoval a o ochorení šíril mnohé hoaxy.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020