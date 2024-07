Trump prezradil, čo mu pri streľbe zachránilo život. Ak by nespravil túto vec, už by bol zrejme mŕtvy

Svet aktuálne žije sobotňajším atentátom na bývalého amerického prezidenta, pri ktorom sa Trump, našťastie, len ľahšie zranil a odnieslo si to jeho pravé ucho. Strelec Thomas Matthew Crooks bol pár sekúnd po incidente zastrelený políciou. Trump najnovšie prezradil, čo mu podľa neho zachránilo život, píše Washington Examiner.

„Málokedy odvraciam zrak od davu. Ak by som to však v danom momente nespravil, už by sme sa dnes nerozprávali,“ prezradil Trump. Život mu tak podľa jeho slov zachránilo to, že otočil hlavou, aby sa pozrel na obrazovku s dátami, ktoré chcel použiť vo svojom prejave. Smrti tak utiekol doslova o milimetre a odnieslo si to len jeho ucho.

Prepísal svoj prejav

Vyjadril sa aj k známemu gestu zdvihnutej ruky so zaťatou päsťou, ktoré ukázal iba pár sekúnd po atentáte. Išlo vraj o symbol toho, že je v poriadku. Bývalý prezident zároveň prepísal svoj najnovší prejav a namiesto útočenia na Bidena v ňom bude vyzdvihovať dôležitosť jednoty a upokojenia situácie.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) medzitým oznámil, že útočník, ktorý v sobotu strieľal na predvolebnom mítingu exprezidenta Donalda Trumpa, konal sám. Streľbu vyšetrujú ako atentát, no tiež možný čin vnútroštátneho terorizmu.

Predstavitelia FBI novinárom povedali, že úrad skúma účty podozrivého na sociálnych sieťach, na ktorých zatiaľ nenašli žiadne výhražné vyjadrenia. Zdôraznili, že vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a dosiaľ nezistili, že by sa muž riadil nejakou ideológiou. Nič nenaznačuje ani problémy s duševným zdravím. Zistenie motívu činu patrí k prioritám.

Pri streľbe zomrel okrem útočníka aj jeden nevinný muž. Obeťou útoku je 50-ročný dobrovoľný hasič Corey Comperatore, ktorých chránil svoju rodinu, keď zazneli výstrely. Uviedol to v nedeľu pensylvánsky guvernér Josh Shapiro. „Corey zomrel ako hrdina. Corey sa včera večer na tomto mítingu schúlil nad svojou rodinou, aby ju chránil,“ uviedol Shapiro. „Corey bol ten najlepší z nás.“