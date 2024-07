Nové informácie v prípade atentátu na Trumpa: Útočník konal sám, nebol duševne chorý a neriadil sa žiadnou ideológiou

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v nedeľu oznámil, že útočník, ktorý v sobotu strieľal na predvolebnom mítingu exprezidenta Donalda Trumpa, konal sám. Streľbu vyšetrujú ako atentát, no tiež možný čin vnútroštátneho terorizmu, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Predstavitelia FBI novinárom povedali, že úrad skúma účty podozrivého na sociálnych sieťach, na ktorých zatiaľ nenašli žiadne výhražné vyjadrenia. Zdôraznili, že vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a dosiaľ nezistili, že by sa muž riadil nejakou ideológiou. Nič nenaznačuje ani problémy s duševným zdravím. Zistenie motívu činu patrí k prioritám.

Podozrivý, predtým identifikovaný ako 20-ročný Thomas Matthew Crooks, použil legálne zakúpenú strelnú zbraň, ktorou bola puška 556 nekonkretizovaného typu vychádzajúca z modelu AR-15. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ju kúpil otec podozrivého.

Vo vozidle útočníka našli podozrivé zariadenie, ktoré prepravili do laboratória na ďalšie vyšetrovanie. Americké médiá predtým informovali o náleze výbušnín, prípadne materiálu na výrobu bomby, v aute i dome podozrivého.

FBI okrem toho sleduje hrozby pred nominačným zjazdom Republikánskej strany, na ktorej budúci týždeň oficiálne potvrdia Trumpa ako jej kandidáta v novembrových prezidentských voľbách. Predstaviteľ vyšetrovacieho úradu konštatoval, že po atentáte už na internete zaznamenali nárast vyhrážok násilím.

„Násilie nepatrí do Ameriky“, povedal Biden

Americký prezident Joe Biden vo svojom televíznom príhovore vyhlásil, že „nesmieme, nemôžeme vykročiť na cestu politického násilia“ po tom, čo jeho vyzývateľ Donald Trump v sobotu prežil atentát. TASR správu prevzala z agentúr AP, DPA a Reuters.

Biden vo svojom príhovore z Oválnej pracovne Bieleho domu zdôraznil, že v politike sa môžu občas objaviť aj silné emócie, avšak tie „nikdy nesmú skĺznuť k násiliu„. „Je načase vychladnúť,“ dodal.

„Tento druh násilia nepatrí do Ameriky – žiadne násilie do nej nepatrí a to nikdy. Bodka. Žiadne výnimky. Nemôžeme dovoliť, aby sa takéto násilie stalo normou,“ vyhlásil prezident.

Vo svojom približne päťminútovom prejave Biden podotkol, že v pondelok sa začne zjazd Republikánskej strany v meste Milwaukee, zatiaľ čo on ako úradujúci prezident bude cestovať so svojou kampaňou za znovuzvolenie naprieč Amerikou. Dodal, že vášne sú vybičované v oboch politických táboroch a v prezidentských voľbách pôjde o veľmi veľa.

„Spolu to dokážeme,“ vyzval Američanov Biden a dodal, že USA boli založené na princípe demokracie, ktorá dáva rozumu a rovnováhe šancu zvíťaziť nad hrubou silou. „Americká demokracia, v ktorej argumenty sa predkladajú v dobrej viere. Americká demokracia, v ktorej sa rešpektujú princípy právneho štátu. Kde slušnosť, dôstojnosť a fair play nie sú len pekné pojmy, ale živou realitou.“

„Pamätajte, môžeme spolu nesúhlasiť, ale nie sme nepriateľmi,“ uviedol prezident. „V Amerike svoje nezhody riešime hlasovaním vo volebných miestnostiach, nie streľbou. Moc zmeniť Ameriku by mala spočívať vždy v rukách ľudu a nie atentátnika.“

Trump priletel do Milwaukee

Lietadlo s americkým prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom pristálo v nedeľu v meste Milwaukee, kde bývalý prezident priletel na nominačný zjazd Republikánskej strany, hoci len deň predtým prežil atentát. Informovala o tom agentúra AP.

Trump na sociálnej sieti uviedol, že vzhľadom na útok na svojom sobotňajšom predvolebnom mítingu v Pensylvánii zvažoval, že odchod do štátu Wisconsin posunie o dva dni. Napokon sa však rozhodol, že program meniť nebude.

„Nemôžem dovoliť, aby si ‚strelec‘ alebo potenciálny vrah vynútil zmenu časového plánu alebo čokoľvek iné,“ napísal Trump s tým, že do Milwaukee odíde ešte v nedeľu popoludní miestneho času.