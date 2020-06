Trump navrhoval menej testovania, aby nevznikali zlé čísla. Opäť si tak robil žarty z koronavírusu

V sobotu 21. júna sa konal prvý predvolebný míting amerického prezidenta Donalda Trumpa a v meste Tulsa v Oklahome sa zišli tisícky jeho prívržencov. Bol to jeho prvý predvolebný míting po 110-dňovej prestávke spôsobenej koronavírusovou pandémiou. Aréna BOK Center s kapacitou okolo 20-tisíc miest však nebola ani zďaleka plná.

Hoci účasť na zhromaždení nebola taká veľká ako očakávala Trumpova kampaň, väčšina z účastníkov nemala na tvárach rúška. Pred začiatkom mítingu dokonca kampaň oznámila, že šesť pracovníkov, ktorí ho pomáhali organizovať, malo pozitívne testy na koronavírus.

Trumpa, ktorý vyšiel na pódium krátko po 19-tej hodine miestneho času (v nedeľu po 02.00 h SELČ), privítalo skandovanie „USA, USA, USA“. Prezident nazval ľudí zhromaždených v hale „bojovníkmi“ a demonštrantov, ktorí sa zišli v blízkosti arény, označil za „násilníkov“.

Rozsiahle testovanie na prítomnosť nového koronavírusu označil Trump za „dvojsečnú zbraň“. „Doteraz sme testovali 25 miliónov ľudí. Pravdepodobne je to o 20 miliónov ľudí viac ako (testoval) ktokoľvek iný… Ak testujete v takomto rozsahu, nájdete viac ľudí, nájdete viac prípadov, a preto som mojim ľuďom povedal: ‚Prosím, spomaľte testovanie'“.

President Trump on coronavirus testing: “I said to my people, slow the testing down, please.“ pic.twitter.com/d2nrpxYyzw

— NBC News (@NBCNews) June 21, 2020