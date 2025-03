Trh to pocíti zo dňa na deň: Slintačka a krívačka neovplyvní len produkciu mäsa, spôsobí výpadky ďalšieho produktu

Farmy hovädzieho dobytka v obciach Medveďov, Ňárad a Baka na juhu Slovenska, ktoré sú zasiahnuté ochorením slintačky a krívačky, považujú za prioritu zastavenie ďalšieho šírenia infekcie. Deklarujú spoluprácu s veterinárnou správou a ďalšími subjektami.

„Naše stádo v Bake, ktoré tvorí 1060 dojníc, 50 vysokoteľných jalovíc a 220 teliat, bude musieť byť zlikvidované. Robíme všetko pre to, aby sme nákazu dokázali zastaviť. Pre chov hovädzieho dobytka je to katastrofa,“ povedal predseda predstavenstva EXATA Group Juraj Slaninka.

Štát by mal konať

Farma dosahuje ročnú produkciu mlieka v objeme 12 miliónov litrov. Výpadky dodávok mlieka podľa jeho slov okamžite pocíti trh. Považuje preto za nevyhnutné, aby sa do situácie vložil štát a ministerstvo pôdohospodárstva.

„Prakticky od prvého dňa, keď sa nákaza objavila v Maďarsku, aktívne komunikujeme a spolupracujeme s veterinárnou správou a, samozrejme, aj ostatnými chovateľmi,“ priblížila spoločnosť Naše Farmy, ktorá prevádzkuje farmy v obciach Medveďov a Ňárad.

O vyčíslení škôd je podľa nej zatiaľ predčasné hovoriť, zrejme sa však budú rátať v miliónoch eur. V oboch farmách chovajú takmer 1500 kusov dobytka.

Agropotravinári varujú pred ohrozením potravinovej bezpečnosti Slovenska

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) prijala s mimoriadnym znepokojením správu o potvrdení vysoko nákazlivého ochorenia slintačky a krívačky v chovoch na juhu Slovenska, konkrétne v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Ako uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš, pokiaľ sa táto nebezpečná choroba rozšíri aj do ďalších chovov, pôjde o priame ohrozenie potravinovej bezpečnosti štátu.

„V mene všetkých chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku vyjadrujem obrovskú ľútosť nad zavlečením nákazy do slovenských chovov. Osobne to vnímam ako veľmi bolestnú skúsenosť pre všetkých, ktorí sú do tejto situácie zapojení. Utratenie zvierat nie je len logistickým, ale aj hospodárskym a emocionálnym šokom pre chovateľov a ich zamestnancov,“ povedal Gajdoš.

Komora apeluje na okamžitú súčinnosť všetkých kompetentných zložiek štátu a chovateľov na prijatie opatrení na elimináciu ochorenia, vrátane hermetického uzavretia chovov, maximálnej dezinfekcie a veterinárnych kontrol. „V hre je potravinová bezpečnosť štátu,“ dodal Gajdoš.

Slovensko naposledy čelilo tejto nákaze pred päťdesiatimi rokmi, a preto je kľúčový včasný a spoločný postup na zastavenie šírenia nákazy. Z hľadiska produkcie sú ohrozené chovy hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, pričom Slovensko v týchto segmentoch nedosahuje 100 % potravinovú sebestačnosť.