Tragédia v susednom Česku: Len 11-ročný chlapček zomrel počas plnenia nebezpečnej výzvy z TikToku

Na sociálnej sieti TikTok sa roky šíria rôzne výzvy, pričom niektoré z nich sú už na hranici s veľkým nebezpečenstvom. Najnovšie sa to však posunulo do ešte horšej úrovne, keďže jedna výzva si už vyžiadala aj ľudské životy, píše portál Živé.

Susednú Českú republiku obletela cez víkend strašná správa. Len 11-ročný chlapček z Jičína zomrel po tom, čo plnil TikTokovú výzvu s názvom „blackout challenge“. Telo objavila jeho sestra, ktorá okamžite zalarmovala aj záchranárov.

O život malého chlapca bojovali aj leteckí záchranári, no ani po veľkom úsilí sa ho nepodarilo zachrániť. Chlapček sa zadusil počas výzvy, ktorá je založená práve na škrtení sa nejakým predmetom a zároveň nahrávaním sa na video. Zmysel má byť práve v odvahe a výdrži, no tentokrát to zašlo priďaleko.

Ako informuje portál Živé, žiaľ nejde o prvú obeť tejto bizarnej výzvy, ktorú plní množstvo mladých ľudí. Nedávno vyšla na povrch správa o tom, že v Taliansku zomrelo len 10-ročné dievča, ktoré plnilo rovnakú výzvu.

TikTok postupne zakazujú aj v Európe

Čínska platforma založená na zdieľaní krátkych videí sa postupne stáva technologickou hrozbou. Po Spojených štátoch ju napríklad prikázala vymazať zo služobných zariadení aj Európska komisia či Dánsko. Najnovšie prišla výzva na vymazanie TikToku zo zariadení zamestnancov štátnej správy aj na Slovensko.

V ostatných rokoch sa dostala na Západe pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta. Kongres USA schválil ešte v decembri zákaz používania TikToku na služobných zariadeniach.