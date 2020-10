Toxický odpad na Kamčatke vytvoril obrovskú pohyblivú škvrnu. Tiahne sa 40 kilometrov pozdĺž pobrežia

Toxický odpad, ktorý unikol pri ruskom polostrove Kamčatka do mora, spôsobil hromadný úhyn morských živočíchov a utvoril pohyblivú škvrnu, ktorá sa tiahne približne 40 kilometrov pozdĺž tichomorského pobrežia, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.

Ďalekovýchodná federálna univerzita (DVFU) so sídlom vo Vladivostoku vyhlásila, že škvrna dosahuje na niektorých miestach šírku 100-300 metrov, je zelenej farby a južne od ruského pobrežia vytvára na morskom povrchu nezvyčajnú penu.

A post shared by Anton Morozov l Snowave (@snowave_kamchatka) on Oct 5, 2020 at 1:45am PDT

Miestni obyvatelia na prípad upozornili koncom septembra po tom, ako sa surfisti sťažovali, že ich pália oči, a na brehy mora vyplavilo uhynuté tulene, chobotnice či ježovky.

Ruská vetva organizácie Greenpeace situáciu označila za ekologickú katastrofu. Miestne úrady v stredu začali súdny proces vo veci nelegálnej manipulácie s nebezpečnými látkami a znečistenie morského prostredia.

Dead sea creatures on Khalaktyrsky Beach in Kamchatka. Surfers & divers suffering fevers, sore throats & burned corneas. Turns out oil products & phenol up to 4x normal levels. No explanation from authorities. Some suspect military exercises. @greenpeaceru https://t.co/k57lrzxrSd pic.twitter.com/bVVpRixwxF

— Alec Luhn (@ASLuhn) October 2, 2020