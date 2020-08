Toto sa stane s vaším telom, ak sa čo i len raz prejete

Či je to grilovačka s priateľmi alebo vianočná večera, často sa takéto udalosti nezaobídu bez toho, aby sme si neskôr vyčítali, že sme toho mohli zjesť predsa len o niečo menej.

Veľké množstvo výskumov sa zameralo na dlhodobý zdravotný vplyv vysokého príjmu kalórií na zdravie. Vieme, že časté prejedanie znamená zvýšené ukladanie tukov v tele, zhoršenú kvalitu endokrinného systému a zmeny nášho svalového, kostrového a hlavne tukového tkaniva.

Jednorazové prejedenie

Iba málo toho však vieme o tom, ako sa naše telo vyrovnáva s jednorazovým nadmerným príjmom potravy a aký má tento stravovací exces vplyv na naše celkové zdravie. Práve na to sa zamerala nová štúdia uverejnená v British Journal of Nutrition, na ktorú sa pozrel portál The Conversation.

Schopnosť prejedať sa je u ľudí bežná a má dokonca aj tradíciu. Napríklad členovia kmeňa Massa žijúci prevažne v Kamerune sa zúčastňujú tradičného festivalu, kde sa snažia dosiahnuť čo najväčšiu váhu prejedaním sa. Mnohí jeho členovia naberú aj 11 kilogramov tuku v priebehu dvoch mesiacov a to tak, že konzumujú až 8 700 kalórií denne. To odpovedá trojnásobku toho, čo by mal dospelý človek zjesť za deň.

Aj keď tento extrém ukazuje, že naše telá dokážu ľahko prijať nadmernú konzumáci, nemusí to byť vždy dobré.

V spomínanej novej štúdií vedci skúmali ľudí pri tom, keď sa jednorazovo prejedia. Takisto zisťovali, aký to bude mať vplyv na ich organizmus v priebehu niekoľkých hodín po jedle.

Zjedli až dvojnásobok

Testovali skupinu 14 zdravých mužov vo veku od 22 do 37 rokov. V jednej časti štúdie ich požiadali, aby zjedli toľko pizze, kým sa nebudú cítiť plní. Priemerne títo muži dokázali jesť 1 500 kalórií denne, čo odpovedá takmer množstvu jednej veľkej pizze.

Pri ďalšom teste ich požiadali, aby zjedli toľko pizze koľko dokážu, až na ich maximálny limit plnosti. Bolo pozoruhodné, že títo muži vtedy dokázali zjesť takmer dvojnásobok, v priemere prijali 3 000 kalórií. Niektorí v štúdií však dokázali zjesť až 4 800 kalórií, čo je ekvivalent približne 2 a pol veľkej pizze.

Z toho vedci usúdili, že ak vám žalúdok vysiela signál, že už ste plne najedený, znamená to, že dokážete prijať ešte jednu takú veľkú porciu.

Organizmus sa s tým vyrovnal dobre

Vedci však neskúmali iba príjem kalórií. Mužom odoberali vzorky krvi v pravidelných intervaloch v priebehu štyroch hodín po začiatku jedenia, aby zistili, ako sa telo s jedlom vyrovnáva. Prekvapivo, napriek tomu, že skonzumovali dvojnásobok toho, koľko normálne, prišlo v krvi iba k miernemu zvýšeniu hladiny cukrov a tukov.

Schopnosť udržiavať hladinu cukrov a tukov v krvi v normálnych hodnotách poukazuje na to, aký má človek zdravý metabolizmus. Ak telo tieto hodnoty udržať nevie, môžu sa rozvinúť rôzne choroby ako je cukrovka druhého typu či kardiovaskulárne ochorenia.

U skúmaných ľudí vedci pozorovali, že ich metabolizmus pracuje trochu viac ako obvykle. Pozorovali hormóny uvoľňované z tráviaceho traktu a z pankreasu, ktoré pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi. Po zjedení tiež pozorovali vyššiu srdcovú frekvenciu, čo potvrdzuje, že telo sa snažilo pracovať viac, aby si s jedlom poradilo.

Ani 4 hodiny po jedle nemali účastníci chuť na nič, dokonca ani na nič sladké a cítili sa viac ospalí, či mali menej energie.

Funguje to iba pri zdravých ľuďoch

Výsledky štúdie boli obmedzené iba na 4 hodiny po konzumácii. Vedci však tvrdia, že ak sa jednorazovo prejeme, nespôsobí to žiadne škody na zdraví, samozrejme, ak sa bavíme o zdravých jedincoch.

Vedci však upozorňujú, že časté prejedanie vedie k vzniku metabolického syndrómu, čo je kombinácia vysokého krvného tlaku, cukrovky a obezity. Štúdia ukázala, že organizmus má mimoriadne dobrú schopnosť vyrovnať sa s veľkým príjmom jedla reguláciou cukru a v krvi. Je to aj dôsledok evolúcie, keď sa v minulosti striedali obdobia hladu s obdobiami hojnosti a táto štúdia je len ukážkou evolučnej adaptácie.