Vedec vypočítal, aké maximálne množstvo hot dogov dokáže zjesť človek za 10 minút

Ľudia sú prirodzene súťaživí. Každý chce byť výkonnejší a lepší ako ostatní. Tak je to aj v športe, kedy môžeme vidieť ako športovci podriaďujú v podstate celý svoj život konkrétnemu športu, len aby boli oni práve tí najlepší na svete. A podobne na tom sú aj súťaže v jedení.

Populárna súťaž Nathan’s Famous Coney Island Hot Dog Eating je obrovskou bitkou v jedení párkov v rožku. Jej víťaz sa podľa novej štúdie priblížil k limitu, ktorý je možný za 10 minút zjesť, uvádza portál ScienceAlert.

Ešte 9 hot dogov a viac nie

Joey Chestnut drží v súčasnosti rekord, keď v priebehu 10 minút dokázal zjesť až 75 hot dogov. Výskum uverejnený v magazíne Biology Letters za ktorým stojí fyziológ a fyzioterapeut James Smolig uvádza, že trénovaní a elitní jedáci sú teoreticky schopní prehltnúť za tento čas maximálne 84 hot dogov.

Smolig na základe historických údajov počas 39-ročného trvania súťaže a už zavedených modelov prijímania potravy určil konečné číslo, ktoré môžu účastníci dosiahnuť.

Extrémne zlepšenie

Jeho výsledky ukazujú, že dnešní súťažiaci sú v jedení až 5-násobne výkonnejší ako ich netrénovaní predchodcovia v roku 1980. Zlepšenia sú viditeľné aj iných disciplínach, napríklad športových, avšak nie sú také výrazné.

„Je to v ostrom protiklade napríklad s maratónskymi súťažami, kde držiteľ rekordu dokáže byť približne dvakrát rýchlejší ako priemerný bežec maratónov, ale stále nie 5-násobne rýchlejší,“ uvádza Smolig.

Keď sa súťaž v jedení hot dogov spopularizovala, zaviedli sa špecializované tréningové techniky, ktoré zvyšovali rozťahovanie žalúdka, aby mohol poňať väčšie množstvo potravy.

Má to aj riziká

Túto schopnosť vidno aj na niekoľkonásobnom víťazovi a momentálnom držiteľovi rekordu. Joey Chestnust bol v roku 2005 schopný zjesť iba 267 gramov hot dogov za minútu, avšak v roku 2018 to už bolo 740 gramov.

Extrémne jedenie môže spôsobiť spomalenie trávenia a extrémne roztiahnutie žalúdka, čo môže výrazne spomaliť pohyby svalov v čreve. Ak by sa takáto konzumácia vykonávala pravidelne, mohlo by to viesť k vážnym zdravotným problémom.

Ak by ste chceli vidieť, ako sa dá zjesť 75 hot dogov v priebehu 10 minút, kliknite si na video nižšie.