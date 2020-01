Toto je vraj najlepší seriál, aký kedy Netflix uviedol. Premiéru mal len nedávno

Premiéru na Netflixe mal len uplynulý piatok (23. januára) a už teraz o ňom tí, ktorí ho už stihli za deň „zhltnúť“, hovoria ako o tom najlepšom, čo streamovacia služba doposiaľ ponúkla. Naozaj je však novinka October Faction lepšia než Stranger Things, House of Cards či Narcos?

Zdá sa, že vkus divákov sa v prípade mysterióznej novinky diametrálne odlišuje. Samozrejme, reč je o slovensko-českých a zahraničných divákoch. Na ČSFD totiž užívatelia novinku October Faction nehodnotia práve pozitívne. Iné je to ale podľa portálu Unilad v zahraničí, kde predplatitelia Netflixu nevedia nový seriál vynachváliť.

October Faction z dielne tvorcu Damiana Kindlera, ktorý svetu dal pomerne úspešné seriálové projekty ako Hviezdna brána (Stargate), kanadský seriál Svätyňa (Sanctuary) či Ospalá Diera (Sleepy Hollow), sleduje príbeh rodičov Freda a Deloris, ktorí lovia nadprirodzené bytosti a ich detí, dvojčat Viv a Geoff, ktorí pred nimi musia tajiť svoje vlastné a nemenej zvláštne tajomstvá.

Námet seriálu vychádza z rovnomennej komiksovej predlohy a nepochybne ide o zaujímavý nápad. Ten však očividne, vzhľadom na rozporuplné reakacie tunajších a zahraničných divákov, nemusí zaujať všetkých.

„Prisahám, že ide o najlepší seriál na Netflixe,“ napísal na svojom Twitteri jeden z predplatiteľov Netflixu, pričom sak nemu pridali aj stovky ďalších, ktorí tvrdia, že ide o vydarené dielo, ktoré sa inak ako naraz zhliadnuť nedá.

Mysteriózny seriál však na ostatných weboch, kde možno popkultúrne produkty hodnotiť, naopak príliš pozitívne hodnotenia nezbiera.

Na IMDb pri October Faction svieti priemerné hodnotenie 6 bodov z 10, portál Rotten Tomaotes je na tom zhruba rovnako – u publika si vyslúžil odporúčanie len 53 % a na známej Česko-slovenskej filmovej databáze si od užívateľov vyslúžil ešte nižšie hodnotenie 43 %, čo je naozaj málo na seriál z produkcie Netflixu, ak ho porovnáme s inými omnoho úspešnejšími projektami podobného žánru.

