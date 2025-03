Toto by o legendárnej speváčke málokto povedal. Helena Vondráčková priznala, že pred ľuďmi skrývala jednu vec

Jedna z najznámejších speváčok na Slovensku i v Česku nepozná oddych. Aspoň to tak vyzerá v poslednom období, keď strieda jednu akciu za druhou, koncertuje a venuje sa rôznym projektom. Aj po úctyhodných 60 rokoch na hudobnej scéne má táto legenda stále čo ponúknuť a vypredáva koncertné haly. To, čo je pre mnohé speváčky veľkým prianím, je pre ňu realita, ktorou žije. Je nesmierne vďačná za to, že môže stále robiť, čo ju baví a napĺňa. Na druhej strane sa za úspechom skrýva aj nepríjemná vec, ktorú diváci nevidia.

Spevácka diva Helena Vondráčková sa obracia ako môže a dokazuje, že číslo 77, ktoré prezrádza vek, jej nestojí v ceste za speváckou kariérou. Hoci už teraz dosiahla nevídaný úspech, zdá sa, že ani zďaleka nekončí. Speváčka má za sebou už množstvo odohratých koncertov, vydaných albumov a rôznych projektov. Pred pár dňami sa zúčastnila udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2024 v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave. Okrem toho, že na podujatí zaspievala niekoľko svojich veľkých hitov, pre portál Koktejl sa otvorila a okrem iného priznala, čo ju poháňa vpred.

Je zrejmé, čo je pre každého speváka hnacím motorom, vďaka ktorému má elán a chuť tvoriť a hlavne adrenalín v krvi. „Určite je to záujem publika a záujem mojich fanúšikov, pretože keby to tak nebolo, tak by som nemala šancu niekomu niečo spievať, dokazovať, vymýšľať nové projekty,“ uviedla nadšená Helena, ktorá je rada za vypredané koncerty. Všetko vyšlo tak ako malo, či už to bola plná O2 aréna alebo Cena Thálie, ktorú má vystavenú doma na poličke. „To je taká adrenalínová injekcia, ktorá vás zase posúva ďalej,“ pokračovala speváčka.

Čo diváci nespoznali?

Ako to už ale u každého umelca, ktorý vystupuje pred publikom, býva, aj slávna Češka by vedela rozprávať o nie práve najpríjemnejších pocitoch, ktoré ju občas premôžu, a to aj napriek tomu, že koncertuje dlhé roky. Bojovala s nimi, keď mala minulý rok po prvýkrát koncert v O2 aréne. Diváci však nič na prvý pohľad nespozorovali, speváčke sa to podarilo skryť. „Bolo to vlani, tam som bola trošku nervózna, pretože to bol prvý koncert, ale vydaril sa úžasne,“ spomenula speváčka O2 arénu, v ktorej zaspievala svoje hity. Nič nezvyčajné, ide o niečo, čo robí už 6 dekád, no vyšla s pravdou von, že ju ovládla nervozita.

Našťastie to jej spevácky výkon neovplyvnilo. „Ľudia to nespoznali, že som ja bola trošku v strese. Tento rok sme to zopakovali a tam už to svingovalo bezchybne. Tam som bola uvoľnená, ľudia boli skvelí, bolo vypredané, takže atmosféra bola skvelá,“ dodala spevácka diva, ktorá vystúpila na pódiu počas galavečera pri príležitosti ocenenia Krištáľové krídlo, kde bývajú ocenené osobnosti z hospodárskej, vedeckej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sféry.