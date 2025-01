Tomáš Maštalír opísal nevšedný zážitok, na ktorý bude spomínať ešte veľmi dlho. Spravil chybu, ktorá ho úplne odrovnala

Práca je vášňou jedného z najznámejších slovenských hercov. Herectvu zasvätil svoj život a venuje sa mu na sto percent. Každý projekt, na ktorý siahne, má úspech. Veľké nasadenie bolo uňho možné vidieť aj pri natáčaní mysteriózneho kinofilmu podľa Jozefa Kariku s názvom Smršť. Filmovacie dni prebiehali v kedysi vychýrených kúpeľoch Sliač, kde strávil herec nejaký čas.

Natáčanie v kúpeľoch

Zamestnanci kúpeľov z Tomáša Maštalíra nespúšťali zrak, ale oči mohli nechať aj na iných hviezdach, vrátane Anny Geislerovej. Ako informoval Plus 7 dní, práve funkcionalistická architektúra hlavnej hotelovej časti poslúžila partii filmárov na čele s režisérom Petrom Bebjakom na natáčanie veľkolepého filmu. Pochopiteľne, že Adelu a Sajfu v ich tolkšov vo FUN rádiu, kde zavítal herec, zaujímali bližšie detaily.

„Koľko dní sa točilo? Pamätáš si?“ opýtal sa zvedavý Sajfa Tomáša. „Myslím, že to bolo dokopy asi 25 natáčacích dní,“ zareagoval herec. Vzápätí sa však debata zvrtla na jeden zážitok, na ktorý si umelec zaspomínal. Všetko to odštartovala otázka, ktorú mu položila Adela: „A boli aj dni, kedy si neodbiehal? Lebo ty si extrémne vyťažený a teraz to nehovorím ako klišé. Veď máme zdieľaný kalendár, takže viem, čo všetko máš denne na práci. Mal si aj dni, kedy si tam zotrval? A že si si napríklad tie sliačske kúpele trošku užil?“



Tomáš zalovil v pamäti a uviedol, že tam raz bol tri noci. Rád na kúpele spomína, veľmi si ich pochvaľoval, k čomu dopomohol aj personál. „Sliačske kúpele som si užil, ale nie tie procedúry, ale atmosféru. Jedálenskú časť napríklad. Boli tam veľmi milé tety, ktoré nám dobre varili,“ priznal umelec, ktorý sa hneď tajomne pousmial. Sajfa okamžite vedel, že sa tam niečo stalo.

