To najlepšie do karantény: Populárnu kartovú hru Cards Against Humanity si teraz môžete zahrať s kamošmi aj online

Na Slovensku o nej veľa ľudí nevie, v celosvetovom ponímaní však ide fenomén nemalých rozmerov. Otrasná hra pre ešte otrasnejších ľudí, ako o nej zvyknú hovoriť aj jej tvorcovia, je do karanténnych dní ako stvorená. Mnohým skazeným hráčom však chýbali do partie kamaráti. To sa ale v tejto chvíli zmenilo. Cards Against Humanity si môžete zahrať už aj online. A čo je najlepšie – celkom zadarmo!

Populárna kartová hra Cards Against Humanity je takým malým klenotom medzi spoločenskými párty hrami. Samozrejme, určená je pre kohokoľvek (mimo mladších ročníkov), no pozor by si pred ňou mali dávať tí, ktorí nemajú zmysel pre humor, ten čierny a oplzlý obzvlášť. O tom celom totiž celá táto hra je.

Svojich fanúšikov si našla naprieč kontinentami (áno, aj na Slovensku), no v ťažkých pandemických časoch je zahrať si ju mimoriadne zložité. Respektíve to doteraz bolo. Ako totiž informoval portál NME, prístupná je už aj online.

Cards Against Humanity je jednoduchá kartová hra, ktorá začala ako pomerne úspešný projekt na webe Kickstarter. Prvýkrát bola vydaná v USA v máji 2011 a postupne sa rozšírila do všetkých kútov sveta. K dispozícii je aj jej slovenská verzia, jednotlivé hracie kartičky si môžete vytlačiť pokojne aj doma.

Online verzia krutej kartovej hry

Online variácia Cards Against Humanity sa objavila na známom webe Playingcards.io a umožňuje každému vytvoriť si vlastnú hraciu miestnosť a prostredníctvom linku ju zdieľať s priateľmi či rodinnými príslušníkmi. Registrácia pritom nie je vôbec nutná a je to celé zadarmo.

Pravidlá virtuálnej verzie sú rovnaké ako tie, ktoré už (zrejme) poznáte zo „skutočného života“.

Každý hráč si „vytiahne“ 6 bielych kariet, ktoré slúžia ako odpovede. Čierne karty sú zas otázkami alebo vetami, ktoré treba čo najvtipnejšie doplniť tým, čo máte na bielych kartičkách. Každý hráč doplní do vety alebo otázky na čiernej karte tú podľa neho najlepšiu odpoveď (alebo najhoršiu, záleží na tom, ako sa na danú vec pozeráte). Vyhráva ten hráč, ktorý vyberie najvtipnejšiu odpoveď, výhercu určuje hráč v pozícii akéhosi „sudcu“. Tým je vždy ten, ktorého odpoveď bola v predchádzajúcom kole vybraná za najlepšiu/najhoršiu/najvtipnejšiu.

Pokiaľ teda patríte k priaznivcom úchylného, nechutného a spoločensky nekorektného humoru a obyčajné spoločenské hry vás už prestali baviť, skúste dať dohromady partiu a zahrať si Cards Agains Humanity spoločne online, nech ste kdekoľvek na svete.