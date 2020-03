Tieto aplikácie sa oplatí mať nainštalované v smartfónoch počas aktuálnej paniky s koronovírusom

V súvislosti so šírením nového koronavírusu naprieč celým svetom, ktorému sa neubránilo už ani Slovensko, mnoho ľudí prepadáva panike. Ako sa pred ním ochrániť, nikto riadne nevie a Slováci bezhlavo nakupujú dezinfekčné prostriedky a zásobujú sa trvanlivými potravinami. Stačí pritom len zachovať chladnú hlavu a myslieť preventívne.

Pri akejkoľvek epidémií je dôležité najmä dbať na preventívne opatrenia. Základom je pravidelná osobná hygiena, vyhýbanie sa miest a podujatí, kde by sa mohla nachádzať väčšia skupina ľudí a, samozrejme, aj pravidelný prísun vitamínov, dodržiavanie pitného režimu a sem-tam aj nejaké to cvičenie.

Koronavírus všetkých akosi stavia do pozoru a nikto by nemal situáciu zľahčovať. Pokiaľ ale k osobnej pohode potrebujete aj pár lifehackov navyše, možno vám aktuálnu epidémiu pomôže ľahšie zvládnuť aj nasledujúcich niekoľko mobilných aplikácií. S týmito totiž budete v pohode, budete mať prehľad o tom, kde a koľko prípadov novej nákazy sa objavilo, plus spravíte niečo dobré aj pre svoje vlastné zdravie. Snáď

Živá mapa krajín zasiahnutých koronavírusom

V podobe mobilnej aplikácie sa nič také zatiaľ vytvoriť nepodarilo a vzhľadom na špekulantov, ktorí niečo obdobné aj vytvorili, no aplikáciu plnili nedôveryhodnými dátami, a tak ich správcovia obchodu s aplikáciami museli vymazať, zrejme v dohľadnej dobe ani žiadna taká nevznikne.

Viaceré mapy, ktoré mapujú rozsah a výskyt nového koronavírusu naprieč celým svetom však možno nájsť kdekoľvek na internete a mnohé z nich sú skutočne spoľahlivé. Nájsť ich možno na svetových spravodajských portáloch, ale aj na rôznych iných weboch a ich správcovia ich pravidelne monitorujú a aktualizujú o nové prípady.

Za jeden z najspoľahlivejších zdrojov považujeme tento špeciálny web s mapou, ktorú vytvorili vedci z americkej Johns Hopkins University monitorujúci svetovú epidémiu. K dispozícii je aj mobilná verzia webu a môžete si na ňom pozrieť nielen mapu krajín, v ktorých sa výskyt koronavírusu potvrdil, ale aj počet infikovaných osôb, počet vyliečených jednotlivcov a aj počet úmrtí.

Aplikácie od štátnych a svetových zdravotníckych organizácií

Na Slovensku takú, žiaľ, zatiaľ nemáme. Slovenské Ministerstvo zdravotníctva však s občanmi SR komunikuje prostredníctvom webu aj sociálnej siete Facebook, kde pravidelne zdieľa aktuálne informácie aj odporúčania, ako sa počas aktuálnej svetovej epidémiu treba správať.

Pokiaľ chcete byť v obraze v celosvetovom merítku, odporúčame aplikáciu amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktorá taktiež poskytuje množstvo užitočných informácií. Okrem aktualít zdieľa aj zaujímavé články zo sveta medicíny a zdravia, odporúča podcasty a množstvo ďalšieho. Určená je pre smartofóny aj tablety.

Akákoľvek spravodajská appka

Počas obdobných situácií je vhodné, aby každý z nás bol v obraze, čo sa aktuálnych informácií týka. Predpokladáme, že mnohí máte nainštalované mobilné aplikácie rôznych spravodajských médií, prípadne sledujete aktuálne dianie prostredníctvom sociálnych sietí. Pokiaľ však nie, nainštalovať si môžete napríklad aplikácie veľkých spravodajských televízií, ktoré vás na akúkoľvek novú vec upozornia aj prostredníctvom push notifikácie. Na výber ich je množstvo, zvoliť môžete napríklad tú od CNN, BBC, Reuters alebo ktoréhokoľvek slovenského spravodajského portálu.

Samozrejme, berte ale ohľad aj na to, že nie všetky médiá patria medzi dôveryhodné a mnohé konšpiračné médiá šíria zbytočne veľa paniky z neoverených zdrojov. Tým sa teda radšej vyhýbajte.

Appky, ktoré vám pomôžu vytvoriť si návyky

Zapamätajte si, že dôležité je najmä myslieť na seba a na svoje zdravie. Žijeme totiž v uponáhľanej dobe a mnohí z nás nedokážu ani dodržať správny pitný režim či pravidelný prísun vitamínov. Aj s týmto vám však môže celkom šikovne pomôcť mobilná aplikácia.

Podobných nájdete v obchodoch Google Play či AppStore desiatky, takže si len stačí podľa hodnotení užívateľov vybrať pre vás tú najvhodnejšiu variantu. Tieto aplikácie vám vyhodnotia ten správny čas, kedy sa máte napiť, vďaka čomu v priebehu jedného dňa do svojho tela dostanete dostatočné množstvo tekutín.

Ďalšou vecou pre naštartovanie imunity a vytvorenie si zdravých návykov, sú aj aplikácie, ktoré vám poradia denný a vhodný prísun zdravých potravín a pomôžu vám vyskladať ideálny jedálny lístok. Aj v tejto oblasti je mobilných aplikácií niekoľko desiatok, preto bude najlepšie, keď si z tohto množstva na základe hodnotení vyberiete tú najvhodnejšiu pre vás.

Podobne ladené aplikácie nájdete napríklad v obchode Google Play v kategóriách Jedlo a pitie, Lekárstvo, Zdravie a Fitness či Životný štýl – stačí si vybrať.

V zdravom tele zdravý duch

Podceňovať počas aktuálnej epidémie netreba ani vlastnú kondičku a v téme známeho úslovia sa oplatí sem-tam aj trošku si zacvičiť. Aplikácií na domáce cvičenia, trackovanie behu či množstvo iných nástrojov je na trhu s mobilnými aplikáciami niekoľko (rátať sa dajú na stovky) a vďaka mnohým z nich zostanete fit a naštartujete svoj imunitný systém, vďaka čomu sa môžete pred koronavírusom a ďalšími ochoreniami celkom účinne ubrániť.