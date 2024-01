Tisíckam pasažierov zrušili lety: Po incidente, kedy z lietadla po štarte odpadlo okno, kontrolujú niektoré typy

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) dočasne pozastavil lety niektorých typov Boeingu 737-9 MAX po tom, čo jednému z týchto lietadiel spoločnosti Alaska Airlines v piatok (5. 1.) krátko po štarte vypadlo okno a časť trupu a muselo núdzovo pristáť. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.

Federálny úrad nariadil okamžité inšpekcie určitých konfigurácií lietadiel Boeing 737-9 MAX, kým im povolí návrat do prevádzky. Dodal, že incident ovplyvnil približne 171 lietadiel na celom svete, pričom každá kontrola trvá štyri až osem hodín.

