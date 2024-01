Bežný let sa zmenil na nočnú moru: Z lietadla krátko po štarte odpadli dvere a vznikol obrovský otvor

Lietadlo americkej spoločnosti Alaska Airlines, smerujúce do štátu Kalifornia, bolo v piatok v noci nútené otočiť sa a núdzovo pristáť po tom, ako na boku stroja krátko po vzlietnutí náhle vznikol otvor, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP.

Let číslo 1282 vyštartoval z medzinárodného letiska v meste Portland v štáte Oregon a smeroval k mestu Ontario v Kalifornii so 171 pasažiermi a šiestimi členmi posádky na palube, spresnila letecká spoločnosť. V čase, keď lietadlo naberalo výšku, sa odrazu oddelili jedny z jeho dverí spolu s časťou steny stroja, vyplýva z vyjadrení na sociálnych sieťach. Alaska Airlines to označila za „incident“ a uviedla, že lietadlo sa otočilo a bezpečne pristálo opäť v Portlande.

#Alaska Airlines grounded 65 #Boeing 737-9 aircrafts late Friday, hours after a window & piece of fuselage on one Flight 1282 plane blew out in midair at 16,000 ft, forcing an emergency landing in #Portland, #Oregon. Flight landed safely with 174 passengers & 6 crew members. pic.twitter.com/XnNaPScZ4L

