Tínedžer tvrdí, že bol na Titanicu a pri jeho potopení zomrel: Dokazovať to majú podivné obrázky, ktoré nakreslil

Niekedy sa hovorí, že v živote nie je nič náhoda. Kým v niektorých situáciách sa nám to skutočne aj potvrdí, v ďalších táto teória úplne nepripadá do úvahy. Či už sa v tomto prípade postavíte na jednu alebo druhú stranu, je len a len na vás. Príbeh istého študenta menom Jamey sa stal na internete virálnym. Je totiž presvedčený o tom, že zomrel na Titanicu. Ako je to možné?

Celá to začalo, keď mal Jamey iba päť rokov. V tom čase došlo k určitej spleti udalostí, ktoré sú podľa chlapca a jeho rodiny nevysvetliteľné. Alebo presnejšie — ich vysvetlením je, že Jamey bol v minulosti architektom Titanicu. No poďme pekne po poriadku…

Začal kresliť obrázky Titanicu

Jameyho mama sa rozrozprávala pre televíznu sériu The Ghost Inside My Child z produkcie LMN, upozornil portál Mirror. Opísala, že jej syn sa odmalička bál hlbokej vody, aj keď celá ich rodina to má úplne opačne a plávanie priam zbožňuje. Ďalej spomenula zvláštnu spomienku, v ktorej mal približne 4-ročný Jamey povedať sestre, že na rovnakom mieste, kde sa učil bicyklovať on, videl v minulosti jazdiť na malom modrom bicykli ich mamu. Vraj o tom nemal ako vedieť.

Situácia sa vyostrila, keď opatrovateľka nechala chlapca pozerať snímku Titanic. Tento film Jameyho natoľko opantal, že na druhý deň začal s kreslením obrazov z neho. Za dva týždne ich zhotovil okolo 50. Mama získala presvedčenie, že jej chlapec až pridobre pozná túto loď na to, že len raz videl film. Aj to nie celý.

Kreslil si okienka, jednotlivé podlažia a spomínal dokonca chyby v konštrukcii lode, tvrdí jeho mama. Začala teda pátrať a nabrala presvedčenie, že Jamey bol v minulom život architekt Thomas Andrews, ktorý pracoval na vzniku Titanicu.

Povedal, že zomrel na neslávne preslávenej lodi

Zobrala ho preto na výstavu lode, po ktorej sa ale stalo niečo zvláštne. Svojho syna našla v izbe počas spánku vo zvláštnom stave, pri ktorom sa triasol a ukazoval na podlahu slovami — „klesá ku dnu“. Mama bola presvedčená, že v ňom ožila spomienka na potápajúcu sa loď a Jamey odvtedy prestal byť Titanicom posadnutý tak, ako predtým.

Čo je možno ešte šokujúcejšie, v dokumente prehovoril aj v tom čase 19-ročný Jamey, z ktorého úst vyšlo, že vie, že zomrel na Titanicu.

Veľa detí je posadnutých Titanicom

Spomínaná epizóda tejto doku-série je dostupná na YouTube a diváci sa pod ňou pustili do vášnivej diskusie.

„Veril by som tomuto príbehu viac, keby začal Jamey hovoriť o Titanicu predtým, ako videl časť filmu,“ stojí v jednom z komentárov od diváka, ktorý nie je úplne presvedčený o tom, že chlapec je reinkarnovaný architekt zo slávnej potopenej lode.

Viacerí sa zhodli na tom, že ide len o normálne správanie dieťaťa, ktoré je fascinované Titanicom.

No našla sa aj druhá skupina komentujúcich, ktorá pripustila verziu tejto rodiny.