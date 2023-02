Tureckom otriaslo ďalšie silné zemetrasenie s magnitúdou 6,4. Tentokrát postihlo juh krajiny

Zemetrasenie s magnitúdou 6,4 zasiahlo v pondelok tureckú provinciu Hatay na juhu krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na turecký seizmologický inštitút Kandilli.

Epicentrum zemetrasenia bolo lokalizované v okrese Samandag. Agentúra AFP píše, že otrasy zasiahli mesto Defne o 20.04 h miestneho času (18.04 h SEČ) a jej reportéri cítili silné otrasy aj v mestách Antakya a Adana.

#BREAKING Magnitude 6.4 and 5.8 earthquake strikes in #Hatay #Turkey. Earthquake has been felt in Syria, Lebanon, Israel, Egypt and Palestine. Reportedly, damaged- buildings were destroyed during the #earthquake pic.twitter.com/1aV3yObUGQ

— Nur Dogan (@nurdogandiyorki) February 20, 2023