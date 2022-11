Tínedžer na strednej škole v Novákoch spolužiačku udrel sekerou do hlavy kvôli zlým snom. Vídaval totiž postavy

Začiatkom novembra sme vás informovali o útoku, ktorý sa odohral na strednej škole v Novákoch. Tínedžer behal so sekerou v ruke, jednu žiačku udrel niekoľkokrát do hlavy aj do chrbta a ďalšieho zranil. Následne súd rozhodol, že mladý útočník bude stíhaný väzobne. TV Markíza teraz priniesla nové podrobnosti útoku.

Podľa nich, 16-ročný mladík po príchode do školy zatvoril dvere na triede a sekerou, ktorú si priniesol so sebou, zaútočil na spolužiaka. Tomu sa podarilo ubrániť a následne atakoval aj spolužiačku. Údery neboli náhodné, ale mierené na hlavu, pretože jeho cieľom malo byť zabiť ich.

Trápili ho sny, v ktorých vraždil

Opísal aj dôvody, prečo si ako nástroj zvolil sekeru. Najprv chcel použiť nôž, no potom sa inšpiroval útokom sekerou, o ktorom sa dopočul. A motívom boli jeho sny, v ktorých sa mu mali zjavovať postavy a dokonca sa v nich objavila aj sekera. To bolo teda ďalším dôvodom, prečo si zvolil tento nástroj. Postavy navyše vídal aj počas dňa. Nikomu však o tom nepovedal.

Ako vysvetľuje TV Markíza, mladík veril, že ak spácha tento čin, jeho sny prestanú. Presnejšie povedané išlo o nočné mory, v ktorých sám vraždil. Samotný útok plánoval od decembra minulého roka.