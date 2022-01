TikTok ovládla nová nebezpečná výzva. Ľudia jedia takmer surové kurča uvarené v liekoch proti prechladnutiu

Prostredníctvom sociálnej platformy sa šírila už nejedna bizarná výzva, od jedenia pracích kapsúl až po nakupovanie so zaviazanými očami. Tá najnovšia výzva je však poriadne nebezpečná. Ľudia totiž varia tak, že si do jedla pridávajú lieky proti prechladnutiu.

Kurča namáčajú do vysokých dávok liekov

Najnovšia výzva šíriaca sa TikTokom dostala pomenovanie „Sleepy Chicken“, čo v preklade znamená Ospalé kurča. Ako informuje portál Science Times, ľudia, ktorí sa rozhodnú výzvu akceptovať, varia kurča v liekoch, ktoré sa podávajú pri nachladnutí. Niektorí však varia jedlo aj v Benadryle, čo je antihistaminikum, ktoré sa užíva pri alergii.

Tento trend je však mimoriadne nebezpečný, varujú pred ním aj lekári. Upozorňujú, že namáčať akékoľvek jedlo do liekov, môže spôsobiť omnoho viac škody ako úžitku. Problémom je nielen samotný liek, ale aj jeho dávkovanie. Ľudia sa totiž počas „varenia“ nedržia nariadeného dávkovania a jedlo namáčajú do vyšších dávok, ako sa pri nachladnutí odporúča užívať. Dávkovanie každého lieku pritom bolo stanovené z určitých príčin, nie pre zábavu.

Jeden z liekov, ktorý ľudia vo výzve využívajú, je aj Nyquil, ktorý obsahuje aj vodu a alkohol. Tie sa však počas varenia rýchlo vyparia a kurča tak ostane obalené vysoko koncentrovanými farmaceutickými látkami, z ktorých liek pozostáva. Ak by človek také kurča zjedol, bolo by to, akoby vypil štvrť až pol fľaše lieku proti prechladnutiu.

Hrozí riziko predávkovania

Ďalším problémom je fakt, že ľudia na videách varia kurča len približne 5 minút. Potom prehlásia, že je hotové a pripravené na konzumáciu. Kurča je teda nielen plné vysoko koncentrovaných liekov, ale je s veľkou pravdepodobnosťou aj nedovarené. Hrozí teda vysoké riziko nebezpečnej otravy jedlom. Čo sa však týka liekov, môže človek svoje zdravie vážne ohroziť predávkovaním.

Okrem toho, že si môže poškodiť pečeň, hrozia mu závraty, nevoľnosť, zvracanie, v extrémnych prípadoch dokonca aj záchvaty či smrť. Medzi ďalšie nebezpečné výzvy patria aj tie, kde ľudia jedia suchý prášok, ktorý sa užíva pred cvičením bez toho, aby ho pomiešali s vodou. Ďalší sa zas snažia za každú cenu dostať do detských hojdačiek, v ktorých sa následkom vlastnej hlúposti často zaseknú a nedokážu sa dostať von. Takéto výzvy by sme mohli menovať donekonečna. Dôležité však je zamyslieť sa nad tým, či vám skutočne stoja tie zdravotné problémy za lajky, ktoré získate po uverejnení videa na sociálne siete.