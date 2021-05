“Tichý zabijak” môže ohrozovať aj vás. Vedci vypočítali, koľko aktivity by ste mali robiť, aby ste sa ho nemuseli báť

Brať lieky však nie je vždy riešením, je potrebné zamerať sa aj na prevenciu. Skvelou prevenciou je napríklad vhodne zvolená strava, ale aj dostatok pohybu. Koľko hodín týždenne by ste mali cvičiť, aby ste svoj krvný tlak udržali v optimálnych číslach?

Potrebujeme viac pohybu, ako sme si doteraz mysleli

Pokiaľ ide o naše zdravie, nestačí začať cvičiť vtedy, keď už sa vyskytnú zdravotné ťažkosti. Cvičiť by sme mali dlhodobo a myslieť na svoju budúcnosť, píše portál Science Alert. Teenageri a mladí dospelí možno majú dostatok pohybu, no vekom sa situácia mení. Pohyb by sme však v žiadnom prípade zanedbávať nemali.

Už nejedna štúdia dokázala, že dostatok pohybu pôsobí ako prevencia proti rôznym ochoreniam a pomáha udržať nízky krvný tlak. Avšak nová štúdia publikovaná v časopise American Journal of Preventive Medicine ukazuje, že cvičenie v mladom veku je mimoriadne dôležité a potrebujeme ho viac, ako sme sa doteraz nazdávali.

Hypertenzia, teda vysoký krvný tlak, je závažným ochorením, ktoré ovplyvňuje miliardy ľudí po celom svete. Môže zapríčiniť srdcový infarkt či mŕtvicu, môže však viesť aj ku vzniku demencie vo vyššom veku. Podľa WHO má vysoký krvný tlak až 1 zo 4 mužov a každá piata žena, väčšina ľudí však o tom ani nevie. Nie nadarmo sa o hypertenzii hovorí ako o tichom zabijakovi. Ochoreniu sa však dá predísť, a to celkom jednoducho – pohybom.

Hýbať by sme sa mali v každom veku

Do štúdie sa zapojilo viac ako 5 100 dospelých ľudí. Tá sledovala ich zdravotný stav po dobu viac ako 30 rokov. Vedci monitorovali nielen zdravotný stav, ale aj množstvo fyzickej aktivity či návyky, ako napríklad fajčenie či pitie alkoholu. Okrem toho, každému z účastníkov výskumu pravidelne merali krvný tlak.

Bez ohľadu na vek a rasu sa ukázalo, že u ľudí vo veku od 18 do 40 rokov fyzickej aktivity ubúdalo čoraz viac. V priebehu desaťročí sa účastníci hýbali čoraz menej a počet ľudí s hypertenziou narastal. To podľa vedcov znamená, že mladá dospelosť je kľúčovým obdobím a práve v tom veku je potrebné mať fyzickej aktivity čo najviac.

V súčasnosti sa mladým dospelým odporúča venovať intenzívnej fyzickej aktivite aspoň 2,5 hodiny týždenne. Podľa odborníkov by však bolo ideálne, keby sme sa hýbali aspoň 5 hodín každý týždeň. Riziko vzniku hypertenzie bolo podstatne menšie najmä vtedy, ak sa ľudia v dostatočnej miere hýbali až do veku 60 rokov.