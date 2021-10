Testy v piatok odhalili 1 293 pozitívnych na COVID-19. Opäť stúpol aj počet úmrtí

Na Slovensku v piatok (1.10) pribudlo 1 293 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 203 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 415 016 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 2 243 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa zvýšil, v nemocniciach je 596 pacientov (+4). Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 660, pribudlo 11 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb a to o 3 360, momentálne ich je 2 456 740.

Česko sprísňuje opatrenia na hraniciach, očkovaných sa netýka

Od pondelka 4. októbra bude návrat zo Slovenska a Luxemburska do Česka zložitejší. Obe krajiny sa na českom cestovateľskom semafore premiestnia z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie.

Podmienky testovania a samoizolácie pri návrate sa netýkajú ľudí, ktorí sú aspoň 14 dní po úplnom zaočkovaní alebo ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. Zostáva im len povinnosť vyplniť príjazdový formulár, píše TN.cz.

Najviac prípadov bolo v Prešovskom kraji

Z 1293 pozitívne testovaných PCR testov bolo takmer 73 percent nezaočkovaných. “Pozitívny antigénový test malo 310 ľudí, takmer 77 percent z nich neabsolvovalo očkovanie,” informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (325), nasledujú Žilinský (263), Košický (181), Banskobystrický (158), Trenčiansky (119), Trnavský (113) a Bratislavský (108) a Nitriansky (26). Je medzi nimi 591 mužov a 702 žien. Celkový počet pozitívne testovaných mužov je 198.044 a žien 216.972.