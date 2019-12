Tesla Cybertruck môže mať v Európe vážny problém. V súčasnom prevedení nemôže na cesty

Ohľadom nového auta od Tesly sa toho popísalo už veľa. Od pokazenej prezentácie, pri ktorej sa rozbilo nerozbitné okno až po jej kontroverzný dizajn. Automobilka však môže mať so Cybertruckom na európskych cestách problém a v prevedení v akom sa nachádza, nemôže byť schválená.

Dôvodom nie je jej hranatý dizajn, ale práve pevnosť karosérie. Aj na prezentácii auta ste mohli vidieť, že karoséria odolala aj úderu veľkým kladivom. Tesla využíva špeciálnu vysoko odolnú oceľ, ktorá sa používa aj pri stavbe vesmírnych lodí SpaceX.

Takáto pevná karoséria je teda niečo ako obrnené vozidlo. Ako informuje Forbes, pri náraze s iným autom alebo pri strete s chodcom či cyklistom by tak auto kvôli neexistujúcim deformačným zónam mohlo spôsobiť veľké poškodenia. A to nielen na iných ľuďoch, ale aj na posádke auta. Deformačné zóny auta sú kľúčové pre bezpečnosť, lebo vždy sú lepšie „pokrčené plechy“ ako ohrozenie zdravia. Vďaka deformačným zónam sa čas energie prenesie do plechov, čo už v mnohých prípadoch zachránilo život, či zmiernilo zranenia.

Normy týkajúce sa bezpečnosti v USA sú rozdielne a nie sú také prísne a Tesla na domácom poli problém mať nemusí. Avšak podľa európskej legislatívy ako uvádza Fontech, musia vozidlá spĺňať 50 až 60 rôznych bezpečnostných noriem. Tesla tieto normy samozrejme dodržiavať musí a aj ich na predávaných modeloch v Európe dodržiava.

Preto, ak sa na európske cesty Cybertruck dostane, bude musieť prejsť zásadnou zmenou oproti verzii, ktorá bola prezentovaná. A to môže potenciálnych kupujúcich odradiť, keďže odolná karoséria okrem futuristického dizajnu, je takisto veľkým lákadlom.

Jednou z možností by bolo predávať Cybertruck ako „špeciálne vozidlo“ a tým by sa mohla Tesla vyhnúť normám. Avšak to by prinášalo ďalšie problémy a Tesla by tak týchto áut nepredala veľké množstvo.