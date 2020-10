Teslu dokáže oklamať billboard či značka v reklame. Izraelskí vedci ukazujú nedostatky inteligentných systémov

Autonómne systémy v osobných automobiloch sú najznámejšie asi vo vozidlách značky Tesla. Pokiaľ je premávka štandardná a nenastávajú nepredvídateľné situácie, všetko funguje tak, ako má. No každý šofér, ktorý už má za sebou najazdených niekoľko desiatok tisíc kilometrov vie, že občas sa nejaká tá neštandardná situácia určite pritrafí.

Vedci izraelskej univerzity Bena Guriona sa rozhodli, že otestujú spoľahlivosť rozpoznávacích systémov v automobile od Tesly. A pripravili jej sériu pokusov, s cieľom oklamať ju. Bežného vodiča by tieto pokusy nezmiatli, v niektorých prípadoch by si ich ani nevšimol. Tesla ich ale zaznamenala a situáciu vyhodnotila nesprávne, uvádza portál vtm.zive.cz.

Stopka v reklame

Bezpečnostný expert Ben Nassi v jednom experimente vložil značku STOP do reklamy zobrazovanej na digitálnom billboarde na ceste. Išlo o reklamu na hamburgery, avšak v jednom momente, na zlomok sekundy, sa na billboarde objavila značka. Bežný vodič by si ju ani nevšimol, resp. aj ak by si ju všimol, tak by sa ňou určite neriadil.

Chodec na ceste

To ale neplatilo o testovanej Tesle, ktorá na značku začala reagovať prudkým brzdením a zastavením. Aj ďalšie testy ukázali, že Teslu nie je až taký problém oklamať. Na cestu premietali obrázok chodca, na ktorý Tesla takisto adekvátne reagovala. Rovnaký výsledok nastal aj pri premietaní značky na korunu stromu pri ceste. Palubný počítať automobilu si myslel, že ide o skutočné objekty.

Návrh na zlepšenie

Aj keď obrázky premietali skutočne iba veľmi krátko (konkrétne 125 milisekúnd), Tesla ich zaregistrovala a vyhodnocovala ako aj predtým. Výsledkom experimentov nie je to, aby vedci dokázali či ukázali spôsoby, ako oklamať tieto autá, ale aby výrobcovia mysleli aj na to, aby systémy dokázali rozpoznávať či ide naozaj o skutočné objekty.

Dôkazom toho je, že vedci svoje zistenia posúvajú automobilkám, aby sa nimi pri navrhovaní svojich autonómnych a vyhodnocovacích systémov riadili.