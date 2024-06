Tesco prichádza so zaujímavou novinkou, poteší tým mnohých zákazníkov. Zásadným krokom chce splniť svoje záväzky

Najväčšia skupina supermarketov vo Veľkej Británii sa rozhodla urobiť významný krok, ktorý by im v horizonte niekoľkých rokov mohol pomôcť s ich ekologickým záväzkom. Ako informuje agentúra Reuters, vďaka revolučnej novinke by sa im malo podariť ušetriť takmer milión malých plastových nálepiek na ovocí ročne.

Uvedené nálepky pozná azda každý, kto si v obchodných reťazcoch kupuje ovocie. Ich cieľom je zvyčajne označiť názov, odrodu, či váhu daného ovocia, pričom často obsahujú aj čiarový kód (v prípade, že ide o kusový predaj, pozn. red.). Britské Tesco sa teraz rozhodlo, že sa zapojí do takzvanej avokádovej iniciatívy spolu s ich hlavným dodávateľom ovocia. V princípe pôjde o to, že na označenie spomínaných informácií už nebude používať plastové nálepky, ale vypaľovanie laserom.

„Vysokovýkonné lasery odstránia nepatrnú časť vrchnej vrstvy avokádovej šupky a zanechajú takpovediac tetovanie, ktoré zobrazuje informácie pre zákazníkov a pokladníkov,“ priblížila proces agentúra Reuters. Ako z ďalších informácií vyplýva, skúška tejto novinky bude prebiehať v 270 predajniach, hlavne v juhovýchodnom Anglicku. Na základe uplatnenia v praxi a spätnej väzby od zákazníkov sa reťazec rozhodne, či bude túto ekologickú zmenu rozširovať aj ďalej.

Na Slovensku zatiaľ novinka nebude

Pomocou „tetovania ovocia“ by sa Tesco mohlo priblížiť k splneniu svojich environmentálnych záväzkov, v rámci ktorých by chcelo mať nulové emisie uhlíka do roku 2050. Portál tvnoviny.sk zisťoval, či sa k podobným krokom chystajú aj slovenské supermarkety známeho britského reťazca. „Označovanie avokád laserovými nápismi v súčasnosti neplánujeme,“ uviedla Mária Zerzanová, PR manažérka spoločnosti.

Ako však dodala, aj slovenské Tesco bojuje proti plastom a do roku 2025 chce docieliť plne recyklovateľné, alebo opätovne použiteľné obaly pri vlastných značkách.