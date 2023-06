Tereškovovej mal vo vesmíre povedať Boh o antikristovi Zelenskom. V skutočnosti počas letu plakala a pri riadení zaspávala

Sovietskemu zväzu sa v procese dobývania vesmíru podarili minimálne dva veľmi významné okamihy. Za jedným stál muž menom Jurij Gagarin, prvý človek vo vesmíre a za druhým Valentina Tereškovová, ktorá sa po dvoch rokoch od Gagarinovho úspechu stala prvou ženou vo vesmíre. To sa udialo 16. júna 1963, teda presne pred 60 rokmi.

V článku sa dozviete aj: prečo sa práve Tereškovová stala prvou ženou vo vesmíre;

ako prebiehal samotný let;

aké nepríjemné situácie zažívala;

čo sa dialo po pristátí;

čo jej mal podľa propagandy povedať Boh vo vesmíre.

Valentina Vladimirovna Tereškovová sa narodila 6. marca 1937 v dedine Maslennikovo ležiacej približne 250 kilometrov od Moskvy, v Jaroslavľskej oblasti. Jej otec, traktorista, zomrel o dva roky neskôr vo vojne s Fínskom. Matka robila najskôr v kolchoze a po skončení druhej svetovej vojny ako krajčírka v textilnom kombináte.

Valentina Tereškovová pracovala od 17 rokov ako tkáčka. Popri zamestnaní diaľkovo študovala na strednej priemyselnej škole textilnej v meste Jaroslavľ. V tomto období sa začala intenzívne zaujímať o parašutizmus. Práve nová záľuba predznamenala jej profesionálny osud, uvádza TASR.

Valentina pôjde do vesmíru

Po úspechu Jurija Gagarina v Moskve v roku 1961 padlo rozhodnutie, že do vesmíru poletí aj žena. Prihlásili sa stovky kandidátok, medzi nimi aj Tereškovová. Napokon sa sformovala 5-členná skupina. Pôvodne sa totiž predpokladalo, že do kozmu poletia súčasne dve ženské posádky, ale v marci 1963 sa od týchto plánov upustilo. Z piatich kandidátok na let do vesmíru napokon vybrali tri, ktoré absolvovali náročný fyzický, aj psychický tréning, a tiež všetky museli spĺňať nasledovné kritériá: vek do 30 rokov, výška do 170 centimetrov a hmotnosť do 70 kilogramov.

V konečnom výbere o miesto prvej ženy smerujúcej do kozmu sa Valentína Tereškovová stretla s Valentínou Ponomarjovovou a Irinou Solovjevovou. Všetky tri ženy boli vhodné pre let a o tom, kto pôjde do vesmíru, rozhodol v tomto prípade ten najmenej racionálny variant, avšak v Sovietskom zväze mimoriadne dôležitý — ideológia. Tereškovová mala na rozdiel od ostatných kandidátok robotnícky pôvod. O jej nominácii definitívne rozhodol najvyšší sovietsky stranícky vodca Nikita Sergejevič Chruščov. V tom čase mala 26 rokov.

16. jún 1963

Tereškovová vzlietla k oblohe 16. júna 1963 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Na obežnú dráhu Zeme ju vyniesla raketa Vostok 6. Z paluby lode sa prihovárala pod menom Čajka a jej rozhovor s riadiacim strediskom sa prenášal v živom prenose rozhlasom.

Cesta do vesmíru neprebiehala hladko, aj samotný štart museli kvôli technickým problémom preložiť. Riadiace stredisko odhalilo chybu v príprave a muselo preprogramovať motory, aby nedošlo k nehode pri pristávacom manévri.