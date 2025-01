Teórie divákov Dunaja, k vašim službám o tajomnej žene vás nenechajú chladnými. Myslia si, že vedia, o koho ide

Ešte hádam nebola epizóda, ktorá by po jej odvysielaní nenechala divákov obľúbeného dobového seriálu v napätí. Hoci im niektoré prinesú vytúžené odpovede, väčšinou s novými epizódami pribudnú aj nové otázky. Inak to nie je ani teraz a záhadná ukážka k štvrtkovej epizóde divákom poplietla hlavu.

Diváci Dunaja, k vašim službám zažili ďalší šok. Zdá sa totiž, že v seriáli pribudne ďalšia nová postava. Tentoraz to však nebude ďalší muž, ale žena. Tá však medzi novými postavami avizovaná nebola, a tak ako v minulosti Walterova sesternica, aj ona sa objavila len nečakane a vyzerá to tak, že bude mať vplyv na rodinu Klausovcov.

Kto je zač?

To, že mali muži na vyššom postavení v tomto období milenky, nebolo nič výnimočné, teda aspoň v tomto seriáli. Začiatky seriálu, kedy sa Eva nevedela od Klausa odtrhnúť, sú toho dôkazom. V prípade milencov však tieto vzťahy také tolerované neboli, čo pochopil najmä Ludwig, ktorý bol odvelený v momente, ako sa o jeho afére s Helgou dozvedel jej muž. Teraz sa však v živote Klausovcov objavila záhadná žena a diváci si myslia, že by mohla nastať podobná situácia ako v minulosti.

„Som zvedavá, kto je tá nová dáma,“ zareagovala na ukážku diváčka. Medzi fanúšikmi pritom prevládajú tri teórie, ako sa ukázalo z ich komentárov. Prvá teória sa pohráva s myšlienkou, že Walter má opäť milenku a je Helge neverný, resp. ešte len bude. „Walterov nový objav na obzore. Ktože to bude?“ pýta sa diváčka. Ďalšia rovno konštatuje: „Walter sa zamiloval.“

S milostnou zápletkou sa spája aj druhá teória. V rámci nej totiž diváčky veria, že tajomná žena je Walterova bývalá. „V prípade Waltera je to niekto z minulosti alebo nová známosť…“ píše diváčka a ďalšia sa pridáva: „Fú, žeby Walterova ex? To bude ešte zaujímavé.“

Keďže sa momentálne seriál točí najmä okolo vzťahov, sú tieto teórie pochopiteľné. Je tu však ešte jedna, na ktorej sa zhoduje väčšina divákov. „Ďalší tajný agent nasadený na Waltera? Krásna neznáma,“ tipuje diváčka. Druhá sa pridáva: „Tá ženská bude určite naňho nasadená.“ Tretia píše: „Ja si myslím, či tá mladá žena nebude nastrčená na Waltera, keď Matúš povedal, že jeho misia je odstrániť Waltera. Možno patrí k odboru, alebo je to niekto z jeho minulosti.“

Popis k tejto epizóde navyše sľubuje, že Walter zažije poníženie, a tak je viac pravdepodobné, že bude pravdivá práve teória s Matúšom.