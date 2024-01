Tento seriál musíte vidieť: Stal sa najlepšou komédiou a možno ste o ňom ani nepočuli. No je to chyba

Uplynulé hodiny sa niesli v znamení odovzdávania ocenení Zlaté Glóbusy. Ako sa aj dalo čakať, medzi filmami bodovala snímka Oppenheimer. Jedným zo seriálov, ktorý si odniesol hneď niekoľko sošiek, je aj komediálna dráma s názvom Medveď (The Bear), okrem iného bola vyhlásená za najlepší komediálny seriál. A ak ste ho náhodou ešte nevideli, je to chyba.

Prvá séria Medveďa mala premiéru ešte v roku 2022, no minulý rok uzrelo svetlo sveta pokračovanie. A ako to pri niektorých seriáloch býva, že druhá séria sa na tú prvú absolútne nechytá, tento je výnimkou. Napríklad, podľa databázy ČSFD získala ešte vyššie hodnotenia. A my s tým úplne súhlasíme.

Mnohí ho možno prehliadli

Ak milujete prostredie gastra, túto šialenú jazdu si užijete. V hlavnej úlohe ukazuje šéfkuchára Carmyho, ktorému sa podarilo zabodovať aj v luxusných reštauráciách. No po smrti brata sa rozhodne prevziať bistro, kde viac vecí nefunguje, ako funguje. Druhá séria posúva príbeh ešte ďalej a sleduje prerábku tohto podniku.

Ak ste tento seriál ešte nevideli, mali by ste vedieť, že sa pri ňom ani na chvíľu nudiť nebudete, pretože na to nebude čas. Očarí vás svojím rýchlym tempom, no dajte si pozor na svoje uši, keďže pri sledovaní niektorých častí budete mať pocit, že v nich hrdinovia len kričia.

Ústredné postavy si vás získajú tým, že sú jednoducho ľudské a riešia problémy, s ktorými sa vie divák stotožniť.

Seriál si môžete užiť na streamovacej službe Disney+. Premiéra tretej série je naplánovaná na tento rok.