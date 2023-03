Tento objav pomôže homosexuálnym párom mať biologické dieťa: Vedci vytvorili myš, ktorá má geneticky dvoch otcov

Aj keď by sa mohlo zdať, že v oblasti reprodukcie druhov už veda pozná odpovede na mnohé otázky, jedna konkrétna je stále záhadou. Mohli by mať napríklad dvaja muži spoločného potomka, ktorý by bol ich biologickým dieťaťom? Už čoskoro by to mohlo byť realitou. Vedcom sa totiž podarilo niečo nevídané.

Japonskí vedci hlásia, že sa im podarila veľká vec. Vytvorili myši s dvoma biologickými otcami tým, že vyprodukovali vajíčka zo samčích buniek, informuje web denníka The Guardian.

Budú môcť mať homosexuálne páry spoločných potomkov?

Tento vedecký prelom tak otvára revolučné nové možnosti pre reprodukciu. Pokrok by podľa tímu odborníkov mohol napríklad otvoriť cestu k liečbe ťažkých foriem neplodnosti a priniesť zaujímavú možnosť pre páry rovnakých pohlaví. Homosexuálne páry by tak totiž mohli mať spoločného biologického potomka.

„Ide o prvý prípad vytvorenia odolných oocytov u cicavcov z mužských buniek,“ povedal Katsuhiko Hayashi, ktorý viedol výskum na univerzite Kyushu v Japonsku. Ako ďalej dodal, verí, že ich výskum bude napredovať míľovými krokmi a už čoskoro bude možné niečo podobné geneticky vytvoriť aj z ľudských buniek.

„Čisto z hľadiska technológie to bude možné (u ľudí) aj o desať rokov. Osobne by som bol za to, aby sa táto technológia klinicky využívala, aby bolo umožnené dvom mužom mať spoločné dieťa, ak by sa ukázalo, že je to bezpečné,“ dodal Hayashi.

Nie je to prvýkrát, čo sa niečo podobné podarilo

Iní vedci však naznačili, že tieto plány sú až príliš optimistické. Hlavným dôvodom je fakt, že vedcom sa ešte nepodarilo vytvoriť životaschopné ľudské vajíčka z čisto ženských buniek v laboratórnom prostredí.

Ako The Guardian dodáva, podobná vec sa vedcom už v minulosti podarila. Dávnejšie vytvorili myši, ktoré mali technicky dvoch biologických otcov za pomoci reťazca zložitých krokov, vrátane genetického inžinierstva. Toto je ale prvýkrát, keď boli z čisto mužských buniek vypestované životaschopné vajíčka.

Skúšajú to aj s ľudskými bunkami

Hayashiho tím sa teraz pokúša zopakovať tento úspech aj s ľudskými bunkami. Zatiaľ však narážajú na mnohé prekážky, najmä sa im nedarí stanoviť bezpečnosť laboratórne pestovaných vajíčok.

Vedci už ale teraz vedia, že ich objav by sa v budúcnosti mohol používať napríklad na liečbu ťažkých foriem neplodnosti. Pomôcť by mohol aj ženám, ktoré majú Turnerov syndróm, pri ktorom úplne alebo čiastočne chýba jedna kópia chromozómu X. Hayashi uviedol, že práve aj toto bude cieľom ich najbližšieho výskumu. Označil ho dokonca aj za primárnu motiváciu celého projektu.