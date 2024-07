Tento muž by mohol byť podľa Radka nový ženích v tretej sérii Ruže pre nevestu. Jeho meno často skloňujú aj diváci

Len nedávno sme pre vás pripravili rozhovor s ústrednou postavou druhej série populárnej televíznej šou Ruža pre nevestu, Radkom Urbanyakom. Okrem nórskeho gastrobiznisu sme sa s Radkom porozprávali aj o ostro sledovanej šou, jeho rozhodnutiach v nej, kontroverziách, ale tiež o klebetách či o tom, kto by mohol byť ďalším potenciálnym ženíchom.

„Musím povedať, že na celé nakrúcanie mám krásne spomienky, bola to parádna niekoľkotýždňová jazda,“ povedal nám na margo účinkovania v šou Radko. Pochopiteľne, s účasťou v takejto sledovanej relácii prichádza aj popularita, ktorej sa nevyhol ani druhý televízny ženích. „Ja som pomerne pragmatický človek, ktorý stojí nohami pevne na zemi, takže to všetko beriem s pokorou a nadhľadom,“ vyjadril sa.

V komentároch na sociálnych sieťach sa už pred koncom šou tiež často skloňovali potenciálne mená ďalších mužov, ktorí by sa mohli stať hviezdami tretej série. Radko má pre nich jasný odkaz a hovorí o tom, aby sa pred kamerami nenechali prevalcovať emóciami iných ľudí a aby ostali sami sebou. V súvislosti s touto otázkou sme hneď nadhodili aj to, koho si vie vo svojej pozícii predstaviť v nasledujúcej sérii.

Azda najčastejšie si fanúšikovia žiadajú doterajšieho moderátora, Krištofa Králika. A aj podľa Radka by to mohol byť práve on, kto by ho na pozícii televízneho ženícha nahradil. „Absolútne by sa do tejto pozície hodil! Už viackrát som spomenul, že by som si to s ním v tretej sérii rád vymenil, on by bol ženích a ja by som Ružu pre nevestu moderoval (smiech),“ povedal spolumajiteľ niekoľkých gastroprevádzok v Osle.

Krištofa zároveň v našom rozhovore spomenul aj v bizarnejšej rovine. Po šou sa o sebe totiž dozvedel viacero zvláštnych klebiet. „Od toho, že som v šou zatajil dieťa, cez „zaručenú informáciu“, že som vlastne ženatý až po to, že tvorím pár s Krištofom,“ povedal so smiechom Radko.