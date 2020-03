Tento jednoduchý experiment donúti každé dieťa, aby si poriadne umývalo ruky

Každý z nás vie, že umývanie rúk je dôležité a to nielen v momentálnej situácii, keď nad ľuďmi visí hrozba nakazenia novým koronavírusom. Kým u dospelých odporúčania fungujú jednoducho, presviedčať malé deti, aby si umývali ruky môže byť niekedy problém.

Deti totiž nie vždy úplne rozumejú potrebe umývania si rúk a často, ak nad nimi nestojíte, tento úkon neurobia alebo ho vykonajú len veľmi rýchlo.

Učiteľka na základnej škole našla efektívnu metódu ako deti presvedčiť o potrebe umývania rúk, informuje portál IFL Science. Tento pokus si môžete urobiť s vašimi deťmi aj vy doma. Stačí vám na to miska s vodou, mydlo a korenie. Korenie v tomto prípade hrá úlohu patogénov, teda baktérií či vírusov.

The PERFECT demo for kids as to why soap is SO IMPORTANT and EFFECTIVE from an elementary school teacher, SOUND ON: (h/t u/beep_boop_doot) pic.twitter.com/12m3YWjPub

— Lee Trott (@MC372) March 13, 2020