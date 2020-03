Koronavírus priviezli vlakom do Európy. Toto sú najčastejšie hoaxy o novej chorobe

Akonáhle začne nejaká téma v spoločnosti vzbudzovať pozornosť, je vysoko pravdepodobné, že sa k nej vyroja aj konšpiračné teórie. A ak ide o nebezpečnú chorobu, akou je aj COVID-19, tak o to viac. Určite ste aj vy na internete natrafili na rôzne hoaxy či fake news ohľadom nového koronavírusu. Niektoré z nich sú skutočne premyslené a na prvý pohľad sa javia ako skutočné správy, pri iných by sme sa možno aj pousmiali, ak by ale nešlo o takú vážnu tému.

Pripravili sme pre vás prehľad tých najznámejších hoaxov týkajúcich sa nového koronavírusu a choroby COVID-19. Pri opise sme vychádzali z veľmi užitočnej stránky Polície Slovenskej republiky – Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktorá na takéto správy pravidelne upozorňuje.

Nové potvrdené prípady

Každý nový prípad nakazenia vzbudí medzi ľuďmi vlnu záujmu. Všetci chcú vedieť, odkiaľ nakazený človek pochádza a kde je umiestnený. S cieľom vyvolať paniku však vznikajú falošné posty, ktoré informujú o nových nakazených v rôznych lokalitách.

Aj Interez sa stal obeťou takéhoto podvodu. Niekto napodobnil naše posty, ktoré uverejňujeme na Instagrame a informoval o nakazenom vo Vranove nad Topľou.

Redakcia Interezu sa okamžite voči takémuto konaniu ohradila a upozornili sme, že ide o šírenie poplašnej správy, čo Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) definuje ako trestný čin, za ktorý hrozí odňatie slobody až na dva roky.

Podvodné nahrávky

S prípadom podvodných zvukových nahrávok sa nestretávame na slovenskom internete často. No v súvislosti s koronavírusom sa objavili. V jednej sa uvádza, že ľudia si majú okamžite urobiť zásoby, lebo čoskoro budú zatvorené všetky obchody. Takisto v nahrávke zaznie, že do Bratislavy prichádza 1 500 vojakov a že bude pravdepodobne vyhlásené stanné právo.

Ďalšia nahrávka zase informuje o tom, aby ľudia neužívali Ibuprofén (v nahrávke uvádzaný brufén). Pani v nahrávke sa odvoláva na správu, ktorú dostala z viedenskej univerzity. V nej sa má uvádzať, že vo väčšine prípadov podľahnutia na nový koronavírus sa v telách ľudí nachádzal brufén. Podľa správy má tento liek „zduplikovať“ rozmožovací proces vírusu v tele.

Správa, samozrejme, obsahuje odporúčanie, aby sa šírila ďalej. Polícia v oboch prípadoch vyzýva ľudí, ak spoznajú hlas na nahrávke, aby okamžite kontaktovali policajný zbor, keďže ide o hoax.

„Zaručené“ recepty na porazenie vírusu

V prípadoch, keď neexistuje vakcína ani zaručený liek, vychádzajú na povrch rôzni šarlatáni so „zaručenými“ receptami, ktoré vás zbavia ťažkostí. A tak je to aj v prípade nového koronavírusu. Na slovenskom internete sa šírilo viacero hoaxov, ktoré tvrdili, ako ho zaručene poraziť.

Jedným z nich, ktorý sa odvoláva na japonských vedcov, je to, že nemáte mať nikdy hrdlo suché. Máte pravidelne piť niekoľko dúškov vody, ktoré spláchnu vírus do žalúdka a tam ho usmrtia žalúdočné kyseliny. Aj keď je príspevok nevinný, je to podvod a hoax, ktorý vás pred koronavírusom neochráni.

Podivné SMS-ky

Každý z nás obdržal na svoj mobil textové správy, ktoré informujú o koronavíruse. Tie boli zaslané najprv od Ministerstva zdravotníctva SR a potom aj od Ministerstva vnútra SR. Avšak, niektorí ľudia dostali aj SMS-ky, ktoré informujú, že ste boli v kontakte s nakazenou osobou a že k vám boli vyslané záchranné zložky.

Iná SMS zase píše, že ste boli vybraní pre evakuáciu a máte sa dostaviť v určitý čas na zadanú adresu.

Štátne orgány takéto SMS nezasielajú a ak by sa s vami potrebovali skontaktovať, tak s vysokou pravdepodobnosťou vám budú telefonovať a nie posielať SMS.

Americké tanky prechádzajú cez Slovensko

Tento hoax sa síce netýka koronavírusu, no vo svojom obsahu sa spomína. V texte je totiž uvedené, že kým sa svet zaoberá koronavírusom, cez Slovensko sa premávajú americké tanky.

Správu uverejnila internetová stránka PressTV, ktorá okopírovala text z českej stránky Aeronet, ktorá ho publikovala v roku 2018, ako píše Dennik N. Polícia sa k správe vyjadrila, že opäť ide o hoax a Ministerstvo obrany o presunoch techniky spojencov alebo iných zahraničných armád (všetky majú príslušné povolenie) riadne vopred informuje.

Koronavírus prišiel do Európy vlakom

Tento hoax by bol aj vtipný, ak by sa nenašli ľudia, ktorí tomu uverili. Na fotografii na nachádza vagón, na ktorom je napísané COVID-19, čo je označenie choroby, ktorú spôsobuje nový koronavírus.

Takýmto spôsobom sa mal dostať vírus až do Európy.

Ide, samozrejme, o úplný nezmysel. Ako uvádza stránka Snopes, ktorá sa venuje odhaľovaniu hoaxov, tak ide o fotografiu z USA a rozhodne nie z Európy. Tá je upravená v grafickom programe a pôvodné označenie tak bolo zmenené na COVID-19. Na mieste, kde sa nachádza nápis sa štandardne nachádza značka, ktorá označuje vlastníctvo vagóna.

Ak by sme aj pripustili, že by to bola čiastočne pravda, nesedia aj ďalšie okolnosti. COVID-19 je označenie choroby a nie vírusu, ktorý by mal byť prepravovaný. V takom prípade by tam malo byť skôr napísané SARS-CoV-2.

Nezmyselné je tiež to, že ak by už niekto naozaj chcel tento vírus so zámerom šírenia po svete prevážať, tak by asi vagóny s ním neoznačil práve takým spôsobom, aby každý vedel, že sa v ňom nachádza nákaza. Ak sa teda na obrázok pozrieme z akéhokoľvek uhla, stále vychádza, že ide o hoax.

Nakazený bezdomovec na úteku

Ako informuje tlačová agentúra SITA, polícia v súvislosti s koronavírusom rieši ďalší hoax o nakazenom bezdomovcovi na úteku, ktorý sa šíri prostredníctvom internetu. Podľa „overenej” správy sa v Nitrianskom kraji pohybuje nakazený bezdomovec. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, pravda je taká, že ide o muža, ktorý sa vrátil z Nemecka, avšak ešte pred zavedením povinnej karantény.

Ako uviedla polícia, po tom, čo muž postupoval protizákonne v oblasti železničnej stanice, ho zadržala policajná hliadka a previezla ho do nemocnice. Výsledky testov ukázali, že je infikovaný. Jemu a jeho rodičom bola nariadená domáca karanténa, ktorú pravidelne kontroluje policajná hliadka. Muž nie je bezdomovec.