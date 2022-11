Tento fenomén možno ovplyvňuje aj vás: Detailná štúdia odhalila, že až 1 z 3 ľudí privádza do šialenstva táto vec

Iste ste už počuli o mizofónii, teda o tom, keď v človeku vyvolávajú agresivitu zvuky, ako je napríklad mliaskanie. Vedeli ste však, že niektorí ľudia sú takpovediac alergickí na to, keď v ich blízkosti niekto vykonáva opakované pohyby?

Aké pocity vo vás vyvoláva, ak pri vás niekto klopká prstami?

Keď sa vo vašej blízkosti niekto neustále vrtí, môže to byť poriadne otravné. Ako informuje portál Science Alert, až 1 z 3 ľudí to ale nedokáže zniesť a vyvoláva to v nich agresívne reakcie. Tomu, keď človek nenávidí, keď sa pri ňom iní vrtia, sa hovorí mizokinézia.

Ako informuje štúdia publikovaná prostredníctvom Scientific Reports, odborníci mizokinéziu popisujú ako silnú emocionálnu reakciu na to, keď niekto v našej blízkosti vykonáva drobné opakované pohyby. Doteraz sa tomuto fenoménu venoval len málokto, aj keď je možné, že dokáže poriadne potrápiť až 1 z 3 ľudí.

Súčasťou série experimentov sa stalo 4 100 ľudí. Skúmali, ako na nich vplýva, keď pri nich niekto nedokáže pokojne obsedieť. Ukázalo sa, že mizokinézia neraz ide ruka v ruke s mizofóniou, teda s citlivosťou na opakované zvuky.

Teória empatie a zrkadlových neurónov

Kým niektorých ľudí ovplyvňuje mizokinézia len v minimálnej miere, v iných vyvoláva pocity úzkosti, zlosti a frustrácie. Nájdu sa dokonca takí, ktorí sa kvôli mizokinézii vyhýbajú ľuďom a spoločnosti.

Vedcov teda zaujíma, prečo nás opakované pohyby iných tak veľmi otravujú? Na túto otázku sa im zatiaľ jasnú odpoveď nájsť nepodarilo. Jedna z hypotéz sa zaoberá teóriou zrkadlových neurónov, ktoré sa aktivujú, keď sme v pohybe, ale aj vtedy, ak sa hýbe niekto iný a vidíme ho pri tom. Napríklad, keď vidíte, ako niekto zakopol, vaša tvár sa možno skriví, pretože si predstavíte, akú bolesť musí ten človek prežívať.

Ďalšia z teórií sa zaoberá empatiou. Predpokladá, že človek sa vrtí preto, lebo je úzkostný a nervózny, preto podobné pocity prežívajú aj ľudia trpiaci mizokinéziou. Isté je ale to, že drobné opakované pohyby privádzajú do šialenstva omnoho viac ľudí, ako si odborníci doteraz mysleli. Vedci dúfajú, že viac detailov o tomto fenoméne odhalia vďaka ďalším výskumom.