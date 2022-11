Martin chutí ako cukríky, Megan ako šunka: Muž trpí extrémne vzácnou poruchou, každé meno má pre neho špecifickú príchuť

Predstavte si, že by ste dokázali identifikovať ľudí nielen podľa výzoru, ale podľa toho, ako vo vašich ústach chutí ich meno, keď ho vyslovíte. Presne to dokáže 23-ročný muž, ktorý trpí synestéziou, extrémne ojedinelou neurologickou poruchou.

Martin chutí ako cukríky, Megan ako šunka

Henry Gray v rozhovore pre Newsweek prezradil, že synestézia, extrémne vzácna neurologická porucha, sa u neho prvýkrát prejavila už v detstve. Už ako 8-ročný sa odmietal hrať s kamarátmi, lebo sa mu nepozdávalo ich meno. Napríklad, meno kamaráta Fergusa ho na jazyku príliš svrbelo. Na druhej strane, Martinovo meno mu chutilo ako cukríky. Hral sa tak len s deťmi, ktorých meno chutilo dobre.

Ako informuje web Science Times, v tom čase si myslel, že to zažíva každý a je to celkom normálna vec. Našťastie, až na výber kamarátov, synestézia jeho život nijak zvlášť neovplyvňovala. Samozrejme, rodičia ho vzali k lekárovi, keďže mu však ochorenie nespôsobovalo problémy, neboli potrebné ďalšie návštevy odborníkov.

Dnes už 23-ročný Henry hovorí, že podobnú reakciu vyvolávajú občas aj obyčajné slová, pri menách však pociťuje prepojenie s istými chuťami najčastejšie. Ani ich nemusí vysloviť nahlas, stačí, ak si ich napríklad prečíta v knižke alebo si ich pomyslí. Pri niektorých ľuďoch postrehol, že ich meno má nielen chuť, ale dokonca aj vôňu.

Týmto typom synestézie trpí približne 0,2 % ľudí

Henry si myslí, že mená chutia v závislosti od toho, ako sa píšu, napríklad Alice a Andrew chutia do istej miery podobne. Pri iných menách sa mu zas zatiaľ nepodarilo objaviť súvis. Nechápe, prečo napríklad Megan chutí ako šunka a Noah ako kokos. Henry si myslí, že má šťastie, málokedy totiž natrafí na človeka, ktorého meno by chutilo tak príšerne, že by svoje znechutenie nedokázal ukryť.

Existuje niekoľko rôznych typov synestézií, väčšina ľudí si napríklad zvuky pri počúvaní hudby spája so špecifickými obrazmi, farbami a tvarmi. Ako informuje The Synesthesia Tree, niektorí ľudia pociťujú chuť len pri menách, iní sú zase chuťovými zážitkami bombardovaní pri každom slove. Ide o dočasný vnemový zážitok, ktorý po chvíli pominie.

S istými slovami sa však zvyčajne spájajú tie isté chute. Napríklad, Martinovo meno bude Henrymu vždy chutiť ako cukríky, chuť sa razom nezmení na slaninovú. V súčasnosti nie je známe, koľko ľudí s takýmto typom synestézie sa na svete vyskytuje. Štúdia z roku 2006 naznačuje, že by to mohlo byť aj menej ako 0,2 %.