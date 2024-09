Tento fakt vám ukradne detstvo: Skutočné meno slávneho mimozemšťana nie je E.T.

Malý chlapec Elliott totiž mimozemšťana nazval skratkou, ktorá pochádza z termínu „extra terrestrial“ (v preklade „mimozemský“, alebo „mimozemšťan“), píše portál Huff Post.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako E.T. ho čoskoro začali nazývať aj ostatné deti. A nakoľko sa milý mimozemský tvor učí komunikovať s ľuďmi práve od nich, čoskoro i on začne sám seba označovať Elliottovou prezývkou.

Aké je pravé meno mimozemšťana?

Pokiaľ ani vy netušíte, aké je jeho skutočné meno, možno ste pred otvorením tohto článku uvažovali o tom, ktorá scéna filmu vám ušla. Nebojte sa však – neušlo vám vôbec nič.

Pravda je taká, že režisér hviezdneho diela Steven Spielberg začal po prvotnom úspechu filmu plánovať pokračovanie. Písal sa rok 1982 a z mimozemšťana E.T. sa stala svetová senzácia.

Pokračovanie malo dostať názov E.T. II: Nocturnal Fears. Štruktúru deja postavil Spielberg so spisovateľkou Melissou Mathisonovou na invázii mimozemšťanov, ktorí boli pre planétu takí nebezpeční, ako si v prvom diele mysleli vedci o neškodnom Elliottovom kamarátovi.

Zrek sa pokračovania nedočkal

Počas filmu sa mali deti dostať do pazúrov zlých mimozemšťanov. Deväťstranové spracovanie odhalí, že na lodi s názvom EVIL pátrajú po „uviaznutom mimozemšťanovi menom Zrek, ktorý volá o pomoc.“

Skutočné meno E.T. mimozemšťana je teda Zrek.

Aspoň to hovorí návrh, ktorý sa však nikdy nezhmotnil do filmovej podoby. Môže za to samotný Spielberg, ktorý nakoniec od nápadu upustil. Bol totiž presvedčený, že pokračovanie by mohlo prvému filmu len ublížiť a poškodiť jeho integritu.

„Pokračovania môžu byť veľmi nebezpečné, pretože kompromitujú vašu pravdu ako pravdu umelca,“ povedal režisér.

„Myslím si, že pokračovanie E.T. by neurobilo nič iné, ako okradlo originál o jeho panenstvo. Ľudia si pamätajú len najnovšiu verziu. Tá pilotná by ostala poškvrnená.“