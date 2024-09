Emotívne priznanie Márie Čírovej, ktoré nikto nečakal: Jej detstvo bolo náročné a veľa času strávila v slzách, dôvod vás prekvapí

Plniť si sny nie je jednoduché. Vyžaduje to disciplínu, snahu a mnohokrát aj odriekanie. Svoje o tom vie aj Mária Čírová, ktorej detstvo bolo poznačené túžbou stať sa speváčkou.

Ako píše portál TV JOJ, tento rok do poroty v šou Česko Slovensko má talent pribudla speváčka Mária Čírová, ktorá si tak rozšírila portfólio o porotcovskú funkciu. V prvom rade je však talentovaná speváčka, ktorej hity pozná celé Slovensko. Za jej úspechom sa však skrýva oveľa viac než len talent.

Úspech si musela vydrieť

Úspešná speváčka si zaspomínala na svoje začiatky. Odhalila, že za jej úspechom je oveľa viac ako talent. Človek totiž musí mať aj snahu a oddrieť si svoje, aby sa dostal na výslnie. Vysvetlila: „Talent v živote nestačí. Poznám mnoho ľudí, študovala som na konzervatóriu, ktorí mali talent. Ale bola tam určitá lenivosť, také nechcenie. Ale potom toho človeka predbehli ľudia, ktorí dennodenne dreli. Ja som sa narodila s určitým talentom od Boha, ale nebyť tej driny, že každodenne sedím za klavírom… šesť hodín denne – viete si to predstaviť?“

Oddanosť k hudbe mala odmalička, hoci si pre to musela odriekať veci, ktoré brali iné deti ako samozrejmosť. Potoky sĺz, sebadisciplína a hodiny za klavírom sú to, vďaka čomu dnes patrí medzi najznámejšie slovenské speváčky.

„Prišli tie situácie a momenty, keď klopali na dvere moji kamaráti: Teta Čírová, môže ísť Mária von? Nie, hrá… Ja som sa na to pozerala so slzami v očiach, že išla by som, aj tam na čerešne, aj opekať, ale musím hrať, mám koncert. Pamätám si, keď som bola dieťa, že to bolo miliónkrát bolestivé. Najťažšie je na tom to, keď ste dieťaťom a máte tieto povinnosti, že vy neviete, čo bude v tej budúcnosti,“ spomína speváčka a pokračovala: „Ale ja som vždy verila, že ak mi Boh dal talent, niečo z toho vždy bude. Keď oslovím len jedného človeka, tu na Slovensku a potiahnem ho, aby spieval, tak môj život mal význam.“