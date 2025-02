Tento dátum si zapíšte do kalendárov: Vieme, kedy príde druhá séria The Last of Us. Divákov čaká nabitá jazda

Druhá séria seriálu The Last od Us je jedným z najočakávanejších projektov roka. Už prvá sezóna z roku 2023 zožala obrovský úspech, ako od kritikov, tak aj od divákov, a HBO teraz oznámilo presný dátum premiéry nových častí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Variety informuje, že nová sezóna príde už o necelé dva mesiace, v nedeľu 13. apríla 2025. Fanúšikovia sa môžu tešiť na návrat obľúbených postáv, ako aj na príchod viacerých nových hercov. The Last of Us je pôvodne mimoriadne úspešná videohra od Sony a pokiaľ sa bude druhá séria držať svojej predlohy, čaká nás mimoriadne emotívna a brutálne jazda.

Ak poznáte herný svet The Last of Us, pravdepodobne dobre viete, čo obľúbených hrdinov v pokračovaní seriálu čaká. No ak nie a len si užívate, čo vám seriáloví tvorcovia naservírujú, čakajú na vás poriadne prekvapenia.