Táto žena sa k Charliemu Harperovi hodila najviac: Ak by boli spolu, sitkom Dva a pol chlapa mohol skončiť úplne inak

Poznáte všetky priateľky Charlieho Harpera? Tento sukničkár zo slnečného Malibu si prešiel mnohými vzťahmi, ale ktorá z jeho partneriek by bola pre neho tá pravá? Tipnete si, kto sa dostal na vrchol zoznamu vzťahovej kompatibility?

Seriál Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) je preslávený vďaka postave Charlieho Harpera, ktorý je známy tým, že je sukničkár a miluje hedonistický spôsob života. V seriáli sa vystriedalo množstvo ženských herečiek, ktoré stvárnili Charlieho milenky, no ani jedna z nich nebola pre Charlieho natoľko kompatibilná, aby sa s ňou oženil. Možno aj preto Screent Rant vytvoril zoznam mileniek Charlieho Harpera na základe ich vzťahovej kompatibility.

Rose (Melanie Lynskey)

Rose bola súčasťou seriálu od jeho začiatku až do konca. Počas celého seriálu bola Charliem posadnutá, dokonca sa s ním aj zasnúbila. Rose bola toxická žena, ktorá bola zároveň aj poslednou osobou, s ktorou Charlie chodil, pretože s ňou utiekol do Paríža a zasnúbil sa predtým, ako údajne zomrel deň po tom, čo ho pristihla, ako ju podvádzal.

Lisa (Denise Richards)

Lisa sa objavila v prvej sérii seriálu, túto postavu si zahrala Denise Richards, ktorá bola v tom čase skutočnou manželkou Charlieho Sheena. Chémia medzi Lisou a Charliem bola evidentná aj na scéne, preto bola jednou z jeho najkompatibilnejších priateliek.

Kandi (April Bowlby)

Kandi si fanúšikovia seriálu môžu pamätať ako priateľku Charlieho brata Alana. Avšak Kandi najprv chodila s Charliem, konkrétne v 3. sérii. Tento vzťah sa rýchlo skončil, pretože Charlie sa zamiloval do Mie.

Mia (Emmanuelle Vaugier)

Mia sa prvýkrát objavila v 3. sérii, Charlie sa do nej zaľúbil na prvý pohľad. Bola jednou z jeho troch priateliek, s ktorými sa aj zasnúbil. Svadba sa nakoniec nekonala, no Mia sa znovu objavila v 7. sérii, kde spôsobila problémy v Charlieho vzťahu s jeho ďalšou snúbenicou Chelsea.

Lydia (Katherine LaNasa)

Charlie chodil s Lydiou v 4. sérii. Lydia bola prvá priateľka, ktorá ukázala na Charlieho problém s matkou, pretože si tieto dve ženy boli až priveľmi podobné. Lydia pracovala v realitách, bola krutá, manipulatívna a mala dvoch synov. Tento vzťah bol od začiatku bizarný, čo zvýraznila najmä scéna, kde sú Evelyn a Lydia v jednej miestnosti. V tejto scéne je kľúčová podoba medzi Charlieho milenkou a matkou a zároveň vzájomná nenávisť týchto dvoch žien.

Sherri (Jeri Ryan)

Sherri je Charlieho ženskou verziou, preto je označovaná aj za jednu z jeho najkompatibilnejších mileniek. V seriáli sa objavila v troch epizódach a Charliemu v podstate nastavila zrkadlo jeho správania sa k ženám. Sherri neskôr randila aj s Charlieho bratom Alanom, tento vzťah však nevyšiel práve preto, že už v minulosti randila aj s Charliem.

Linda Harris (Ming-Na Wen)

Linda bola jedna z mála z Charlieho žien, ktorá bola v jeho veku. Linda bola sudkyňou a jej inteligencia a povesť boli pre Charlieho zastrašujúce. Bola pre neho až príliš dospelá, preto aj tento vzťah veľmi rýchlo stroskotal.

Courtney Leopold (Jenny McCarthy)

Courtney je označovaná za najmenej kompatibilnú z Charlieho mileniek. Objavila sa v ôsmich epizódach, prvýkrát v 5. sérii ako údajná dcéra Evelyninho snúbenca Teddyho. Courtney a Teddy však boli odhalení ako svadobní podvodníci. Teddy po svadbe s Evelyn dostal infarkt a Courtney išla za podvod do väzenia. Z väzenia sa dostala až v 8. sérii, na chvíľu sa s Charliem dala opäť dokopy, no nakoniec sa aj tak rozišli.

Angie (Susan Blakely)

V 5. sérii má Charlie vzťah so zrelou ženou Angie, no ukáže sa, že jej nevesta chodila a stále bola zamilovaná do Charlieho, čím jeho vzťah s Angie úplne stroskotal. Dokonca Charlie kvôli nej navštívil aj svoju terapeutku, ktorá mu vysvetlila, že vďaka toxickým rodičovským schopnostiam Evelyn podvedome využíval Angie ako náhradnú matku, pretože bola srdečná a láskavá.

Chelsea Melini (Jennifer Taylor)

Chelsea je považovaná za Charlieho najkompatibilnejšiu priateľku, pretože ho dokázala zmeniť k lepšiemu. Prvýkrát sa objavila v 6. sérii, Charlie sa kvôli nej snažil zmeniť, zároveň bola prvou ženou, ktorej povedal, že ju miluje. Títo dvaja spolu dokonca začali žiť a aj sa zasnúbili. Nakoniec však Charliemu Chelsea utiekla a zo svadby nebolo nič.