Táto chyba mohla viesť k implózii ponorky Titan a nešlo o náhodu: Nie je prekvapivé, čo to je

Od katastrofickej implózie ponorky spoločnosti Ocean Gate Exoeditions, ktorá mala namierené k Titanicu, prešiel viac ako týždeň, no stále tu zostáva množstvo otázok, ktoré ľuďom vŕtajú v hlavách. V médiách sa stále objavujú nové informácie, ktoré dávajú dokopy túto skladačku. Napríklad, čo viedlo k samotnej implózii. UNILAD spomína slová experta, podľa ktorého práve konštrukcia ponorky mohla byť jej príčinou.

Docent strojného a námorného inžinierstva Jasper Graham-Jones bližšie opísal toto tvrdenie s odvolaním sa na niekoľko kusov ponorky, ktoré sa našli.

Patrili medzi ne aj predné a zadné časti tlakovej prepážky, ktoré majú bežne okrúhly tvar, a to z jednoduchého dôvodu — pretože je najpevnejší. No v tomto prípade to tak nebolo. Prečo? Aby sa do plavidla zmestilo viac cestujúcich.

Učia sa o tom už študenti

Graham-Jones prirovnal ponorku k škrupine od vajíčka. „Predstavte si vaječnú škrupinu, ktorá vydrží veľkú záťaž, no v prípade ohnutia je veľmi krehká.“ Týmto krokom sa ponorka preťažila vo svojich stredných častiach, čím sa v podstate stala „krehkejšou“.

Podľa odborníka ponorka extrémne rýchlo implodovala. „Toto plavidlo vydržalo 25 ponorov k Titanicu a späť. Pri každej spiatočnej jazde sa v tlakových prepážkach tvorili trhliny,“ opísal a vysvetlil, že najprv mohli byť úplne malé a prehliadnuteľné, no postupom času sa to menilo.

„Zaťaženie a kritická veľkosť trhlín sú základnými inžinierskymi poznatkami, ktoré sa učia študenti strojárstva,“ dodal. Problematická mohla byť aj konštrukcia z uhlíkových vlákien, ktoré majú obmedzenú životnosť.

Podľa týchto slov teda vychádza, že práve dizajn ponorky mohol viesť k implózii. Portál UNILAD požiadal spoločnosť o vyjadrenie svojho stanoviska. To zatiaľ nie je známe.