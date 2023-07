Dievčatku sa zrazu vykrútili nohy, dali ju do kómy: Podľa lekárov jej utrpenie spôsobovala mama, pravda vás šokuje

Streamovacia služba Netflix uviedla nový dokument s názvom Take Care of Maya, ktorý divákov poriadne šokoval. Rozpráva životný príbeh mladého dievčaťa — May a jej rodiny, ktorá si prešla peklom a pravdepodobne zostane poznačená už navždy. Maya mala 9 rokov, keď začala trpieť neznesiteľnými bolesťami a lekári jej nedokázali pomôcť. Alebo boli presvedčení, že je to len v jej hlave, či v hlave jej mamy. No realita bola oveľa trpkejšia.

V článku sa dozviete aj: čo za zvláštne príznaky sa u May prejavovali;

akú diagnózu jej jeden z lekárov dokázal určiť;

ako ju liečili ketamínovou kómou;

ako sa zvrhla návšteva pohotovosti;

z čoho obviňovali lekári mamu dievčaťa;

aké tragické následky to malo;

a aká bola pravda.

Začali ju trápiť zvláštne príznaky

Počiatky tohto kontroverzného a tragického príbehu siahajú do roku 2016, kedy mala Maya Kowalski len 10 rokov, vysvetľuje Cosmopolitan. Rodičia Beata a Jack ju v tom čase priviezli na pohotovosť, čo odštartovalo rad smutných udalostí a postavilo proti sebe rodičov a lekárov.

Mayu už niekoľko mesiacov predtým začali sužovať problémy s dýchaním a pridali sa bolesti rúk, nôh a chodidiel, opisuje sa v dokumente na Netflixe. Nedokázala sa hýbať či chodiť a bolo to stále horšie a horšie. Trápili ju aj ďalšie zdravotné problémy, krútili sa jej nohy, ktoré boleli aj na malý dotyk.

Vyskúšali experimentálnu liečbu

Nasledoval celý rad návštev lekárov. Jej mama, ktorá pracovala ako zdravotná sestra, si viedla podrobné poznámky o zdravotnom stave dcéry, zatiaľ čo doktori neprinášali žiadne odpovede. Našiel sa však jeden lekár, ktorý ich konečne mal.

Anthony Kirkpatrick jej diagnostikoval KRBS — Komplexný regionálny bolestivý syndróm. Prejavuje sa najčastejšie práve u detí vo veku, v akom sa nachádzala aj Maya a predovšetkým ním trpia dievčatá. Postihnutá osoba pri ňom aj na dotyk reaguje bolesťou. V dokumente sa spomína príklad obyčajného dotyku s pierkom, ktorý takéto dieťa cíti ako ostré bodnutie nožom.

Kirkpatrick odporučil rodičom experimentálnu liečbu v Mexiku a tak sem v roku 2015 s Mayou vycestovali. Išlo o takzvanú ketamínovú kómu, v ktorej bola niekoľko dní. Aj keď tento liečebný pokus sprevádzali vedľajšie účinky, Maya ich bola ochotná znášať, len aby sa jej polepšilo.

Na ketamíne fungovala aj po návrate z Mexika. No po niekoľkých mesiacoch sa obrovské bolesti vrátili. Konkrétne brucho ju trápilo tak veľmi, až v októbri v roku 2016 zúfalý Jack zobral svoju dcéru do nemocnice Johns Hopkins All Children’s Hospital. Keď tam prišiel, snažil sa sestrám vysvetliť Mainu diagnózu, tie však netušili, čo KRBS je. Na pomoc zavolal Beatu, ktorá povedala, že jej dcéra potrebuje silnú dávku ketamínu. A tým odštartoval kolotoč s mimoriadne smutným koncom.

Lekári obviňovali z tohto stavu jej mamu