Talianska dedinka ponúkla ľuďom ubytovanie zadarmo. Taký obrovský záujem turistov však nečakali

Tento rok však boli cestovateľské možnosti poriadne obmedzené, krajiny preto robia, čo môžu, aby turistov prilákali. Príkladom je talianska dedinka, ktorá sa rozhodla poskytnúť turistom ubytovanie zdarma. Nikto však nečakal, že ponuka priláka také obrovské davy.

Nával záujemcov nikto nečakal

Každý sa v čase pandémie koronavírusu prebíja najlepšie, ako vie, vrátane množstva turistických destinácií, ktoré boli tento rok o turistov pripravené. Ako informuje portál Traveller, o turistov sa rozhodlo zabojovať aj talianske mestečko San Giovanni, ktoré pred niekoľkými týždňami ponúklo v rámci kampane s názvom Give Yourself to Molise ubytovanie zdarma. Odhaduje sa totiž, že za rok 2020 klesol počet turistov až o 44%, pričom najviac zasiahnuté sú veľké mestá, oveľa lepšie však na tom nie sú ani menšie mestá či dediny.

The town San Giovanni in #Molise (NIAF’s 2019 Region of Honor) is offering free accommodation to tourists this summer. The project, called “Regalati il Molise” (meaning “Give yourself Molise”) offers 40 one-week stays in three houses this July-September. https://t.co/cYQNCkh6r8 pic.twitter.com/5Ap72UaWT8 — NIAF (@niaforg) June 26, 2020

Nikto však zrejme nečakal, že o ubytovanie v San Giovanni prejaví záujem také množstvo ľudí, z rôznych kútov sveta, od USA až po Čínu totiž prišlo až 8 000 žiadostí. Hlásili sa dokonca aj desiatky turistov z Kazachstanu či zo vzdialených kútov Ruska, píše portál The Telegraph.

Mestečká trápi aj nedostatok domácich obyvateľov

San Giovanni nachádzajúce sa približne 150 kilometrov od Neapolu však nie je žiadne veľkomesto, skôr malé mestečko s rodinnou atmosférou. Ako informuje portál Lovely Molise, v priebehu týždňa je schopné zdarma ubytovať 40 hostí, časť turistov preto bolo nutné presunúť do okolitých miest.

San Giovanni trápi nielen nedostatok turistov, ale aj domácich obyvateľov. V priebehu rokov klesol počet obyvateľov z niekoľko tisíc na ledva 500. Najmä mladí ľudia sa totiž rozhodli presťahovať sa do väčších miest za lepšími príležitosťami. Miestne úrady preto dúfajú, že turizmus by mohol prilákať aj nových obyvateľov natrvalo, prípadne prilákať späť starých obyvateľov, ktorí by vo svojej domovine mali vďaka turizmu nové príležitosti.

Vzhľadom na to, koľko pozornosti si ponuka získala, iniciatívy sa zrejme chopia aj ďalšie dedinky. Napríklad, v malebnej dedinke s výhľadom na more San Mauro La Bruca žije v súčasnosti menej ako 600 trvalých obyvateľov, iniciatíva by však mohla situáciu zmeniť. Rozhodla sa preto ponúknuť ubytovanie už od 2 eur za noc.

V dedinke Petrella Tifernina zas domáci obyvatelia môžu vo svojich domovoch ubytovať turistov zdarma. Aj o túto možnosť prejavilo záujem v priebehu niekoľkých dní najmenej 1 000 ľudí, píše portál Thomson Reuters Foundation. Ďalšie dediny po celom Taliansku zas ponúkajú domy za mimoriadne nízke ceny. Ako píše portál Daily Mail, napríklad dedinka Fabbriche di Vergemoli ponúka na predaj domy už od 1 eura.