Talentovaný Slovák Martin o štúdiu na Harvarde: Školné stojí 70-tisíc eur, vďaka štipendiu tu môže študovať každý

Precízne štúdium na vysokej škole, alebo pokus o profesionálnu športovú kariéru. Túto dilemu rieši množstvo mladých a nadaných športovcov, ktorí sa v istom veku života musia rozhodnúť, čo ďalej. Našťastie, v dnešnej dobe už existuje veľa možností, vďaka ktorým sa tieto dva aspekty vedia dokonale prepojiť. Svoje o tom vie aj Bratislavčan Martin, ktorý odišiel za futbalom a štúdiom na prestížnu Harvardskú univerzitu do USA.

Meno Martin Vician je slovenskému publiku známe najmä z futbalových trávnikov. Rodený Bratislavčan, ktorý hrával za tamojší Slovan, Ostravu či Petržalku, bol taktiež súčasťou mládežníckych reprezentačných výberov. Z tohto opisu sa môže zdať, že sa mu črtala priaznivá futbalová kariéra, ktorá je na Slovensku často nezlúčiteľná s vysokoškolským štúdiom.

Neplatilo to však pre neho. 22-ročný futbalista vždy vedel, že chce prepojiť kvalitné štúdium so svojou športovou vášňou, čo ho zavialo až na známy Harvard, kde má podľa vlastných slov skvelú šancu načať profesionálnu kariéru a aj dostať to najlepšie vzdelanie. Martin je momentálne v 3. ročníku a stále si je istý, že spojenie štúdia a potenciálnej profi kariéy môže naozaj fungovať.

V rozhovore s Martinom Vicianom sa dočítate aj: Ako ovplyvňuje jeho štúdium a futbal pandemická situácia

Kedy začal rozmýšľať nad štúdiom v zahraničí

Prečo si napokon vybral Harvard

Ako prebiehajú prijímacie skúšky na takúto univerzitu

Koľko študentov v priemere uspeje s prihláškou na Harvard

Čo mu pomáha pokryť štipendium pri školnom vo výške 80-tisíc dolárov

V súčasnosti sa nachádzaš v USA. Na ihrisku sa ti podľa štatistík darí. Ako je to však teraz so štúdiom? Ako veľmi vás momentálne ovplyvňuje covid?

97 % študentov je zaočkovaných, vrátane mňa, takže obmedzenia nemáme takmer žiadne. Musíme sa testovať dvakrát do týždňa. Všetky prednášky, ako aj skúšky, máme prezenčne. Taktiež športové tímy nemajú žiadne obmedzenia, nakoľko nemáme na škole takmer žiadne pozitívne testované osoby.

Ako prebiehalo tvoje štúdium od začiatku pandémie?

V marci 2020 škola promptne zareagovala na začiatok pandémie a poslala študentov domov. Výučba prešla plynule do dištančného formátu a takto pokračovala až do začiatku augusta 2021. Po tomto dátume sa študenti vrátili naspať na Harvard.

Kedy ti vôbec napadlo, že by si rád absolvoval vysokoškolské štúdium v Spojených štátoch?

Štúdium bolo pre mňa vždy veľmi dôležité. Chcel som pokračovať na vysokej škole. Ani som si nepripúšťal možnosť, že by som po strednej nepokračoval ďalej na vysokú školu. Vysoká škola v USA umožnuje športovcom, ako som ja, študovať na najprestížnejších univerzitách a súčasne športovať na vysokej úrovni. Koncom júla 2018 som začal komunikovať s univerzitami a po pár rozhovoroch s univerzitnými futbalovými trénermi som si uvedomil, že toto je cesta, ktorou chcem ísť. Toto rozhodnutie mi zmenilo život.

Hral futbal stále prioritu aj pri výbere školy?

Áno. Chcel som pokračovať s futbalom a som vďačný, že som dostal možnosť spojiť štúdium s futbalom. V devätnástich rokoch som si nevedel predstaviť skončiť so športom, ktorý milujem. Pred finálnym rozhodnutím som si vyberal medzi univerzitami Harvard, Yale, a UC-Santa Barbara.

A napokon u teba vyhral Harvard…

Harvard bola pre mňa vždy možnosť číslo 1. Je to pre mňa vzácna príležitosť stráviť 4 roky na Harvarde. Keď som sa dozvedel, že som prijatý, vedel som, že Harvard je miesto, kde chcem byť. Taktiež futbalový program na Harvarde je na vysokej úrovni, čo mi poskytuje možnosť sa zlepšiť aj ako športovec.

Ako prebieha prijímacie konanie na takúto prestížnu školu?

Písal som štandardizovaný test SAT, ktorý píše každý jeden uchádzač. Absolvoval som tiež viacero interview. Taktiež som strávil 2 dni na Harvarde, kde som spoznal trénerov, spoluhráčov a zoznámil som sa s prostredím. V rámci toho som absolovoval aj záverečné interview s Admission Office. Pár týždňov po mojom poslednom interview som sa dozvedel, že ma prijímajú.

Čo ťa na v prostredí Harvardskej univerzity najviac zaujalo?

Možnosti, ktoré škola ako Harvard poskytuje svojim študentom, sú neskutočné. Škola je krásna ako aj mesto Boston, od ktorého sa škola nachádza par minút. No najviac ma uchvátili ľudia, ktorí tu pracujú. Od trénerov, spoluhráčov až po ľudí z Admission Office boli všetci priateľskí. Komunita, ako je tá na Harvarde, je to, čo ma najviac uchvátilo.

Akú rolu zohráva pri prijímaní študentov to, že sa hlásia aj do nejakého športového tímu?

Ak študent dosahoval výnimočné športové úspechy a súčasne si dokázal udržať výborný prospech na strednej škole, tak to je určite faktor, ktorý môže pomocť k prijatiu na školu, ako je Harvard. Výborný študijný prospech ako taký nemusí byť dostačujúci pre školy ako Harvard.

Čo školné a štipendium na Harvarde?

Školné na Harvarde stojí okolo 80 000 dolárov (približne 71-tisíc eur). Hoci znie táto suma strašidelne, finančná pomoc v rámci štipendií robí z Harvardu školu, na ktorej môže študovať hocikto bez ohľadu na finančné prostriedky. Štipendium, ktoré mám na Harvarde ja, mi pokrýva úplne všetky náklady. Finančné štipendium na Harvarde sa viaže na príjem rodičov. Harvard spolupracuje s rodičmi a pomáha študentom neodmietnuť prijatie na Harvard kvôli nedostatku finančných prostriedkov.

Harvard je určitě žiadaná univerzitná adresa. Koľko študentov prijali s tvojím nástupom?

V roku 2019 sa na Harvard hlásilo 42 569 študentov, z ktorých bolo 2 247 prijatých, čo tvorí 5 % všetkých prihlášok. Neviem však povedať, koľko študentov sa snažilo dostať aj do futbalového tímu.

Ako vyzerá tvoj deň na Harvarde?

Môj deň zvyčajne začína vyučovacou hodinou o 9:00. Hodiny pokračujú do 15:00 a o 16:00 mi začína tréning. Okolo 19:00 idem na večeru a zvyčajne do knižnice robiť úlohy a učiť sa. Počas sezóny maváme často dva zápasy týždenne (utorok a sobota), takže dni sa líšia podľa toho.

Rektor Harvardu v minulosti povedal, že tamojší študenti si prácu radšej vymyslia, než by ju mali robiť. Je v prostredí Harvardu cítiť výnimočnosť? Predsa len na tej škole boli aj mená ako Zuckerberg, Gates či Kennedy…

Čo je na Harvarde výnimočné, je komunita. Ľudia, ktorých stretávam, ma inšpirujú a posúvajú každý deň vpred. Výnimočnosť je určite cítiť. Je motivujúce počúvať, čo robia moji kamaráti, čo ich zaujíma a čo by chceli robiť v budúcnosti. Taktiež, moji spoluhráči mi ukazujú, ako je predsa len možné byť výnimočným futbalistom a súčasne vynikať aj na škole akou je Harvard.

Študuješ psychológiu a ekonómiu a súčasne hrávaš aj futbal. Kedy sa budeš musieť rozhodnúť, čo ďalej?

Nerozmýšlam nad tým, kedy sa budem musiet rozhodnúť. Mám ešte dva roky tu na Harvarde a uvidím, aké futbalové možnosti budem mať po škole. Snažím sa posúvať aj v štúdiu aj v športe. Ak jedného dňa príde moment, kedy budem musieť z futbalu upustiť, viem, že sa nestratím a využijem vedomosti a kontakty, aké mi Harvard ponúkol a ponúka.