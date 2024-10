Takýto odkaz zanechal Liam Payne svojmu 10-ročnému ja: Niekoľko dní pred smrťou urobil veľké gesto

Po smrti bývalého člena One Direction koluje na internete mnoho fám o tom, že Liam Payne možno nebol tým najlepším človekom. Mal ale veľké nádeje a len niekoľko dní pred smrťou ho jeho syn Bear inšpiroval k tomu, aby pomohol chorým deťom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Toto odkázal svojmu mladšiemu ja

Mnohí sa ani niekoľko dní po tragickej udalosti nedokážu zmieriť s tým, že spevák Liam Payne naozaj navždy opustil tento svet. Ľudia sa vracajú k jeho úspechom a k tomu, čo všetko počas krátkeho života dosiahol. Ani on sám možno kedysi neveril, že sa mu to podarí. Dôkazom sú slová v liste, ktoré pred časom adresoval svojmu 10-ročnému ja, píše LADBible.

List napísal ešte v roku 2020 a svoje mladšie ja v ňom upozorňuje, aby sa pripravilo, lebo to bude trochu drsné. „Vychutnaj si každú chvíľu so svojimi blízkymi, pretože už len pár rodinných prázdnin a život sa zmení na niečo neskutočné. Vieš, tá vec, ktorú miluješ, spev, len tak ďalej, keď budeš mať 14 rokov, stane sa niečo magické, a nehovorím o puberte,“ písal Liam.

Popisuje, ako sa zúčastní jednej z najväčších talentových šou a stretne budúcu matku svojho dieťaťa. Odporúčal svojmu mladšiemu ja pozrieť si film Back to the Future (Návrat do budúcnosti). Uisťuje seba samého, že všetko sa napokon nejako vyrieši. Upozorňuje, že bude slávny, no všetko je to maratón, nie šprint.

Vždy chcel byť superhrdinom

Vraj istý čas bude mať pocit, že to chce celé vzdať, no nesmie, pretože na rovnakej ceste stretne štyroch ľudí. Spočiatku to bude chaos, no bude to stáť za to. Potom to skončí a bude to strašidelné, bude mať pocit, že je sám, nie, nie je to tak. „Začneš novú cestu s tým najúžasnejším človekom, akého si stretol, so svojím synom Bearom,“ napísal Liam.

2017 has been a crazy year! I’m gonna post a memory every day this week. First has to be my baby boy Bear! Holding him for the first time is a memory I will never forget and watching him grow up is just amazing to see. pic.twitter.com/ZDtHh0ky7C — Liam (@LiamPayne) December 26, 2017

A práve Bear ho inšpiroval k tomu, aby len niekoľko dní pred smrťou urobil pekné gesto. Podľa Mail Online sa rozhodol darovať peniaze na charitu a prostredníctvom GoFundMe podporiť choré deti. Svojich fanúšikov vyzýval, aby urobili to isté. Na Snapchate sa Payne vyjadril, že neznesie pohľad na trpiace deti. Dodal, že mal dosť šťastia, že je na tom tak, ako je. Vždy chcel byť superhrdinom, no nedokázal lietať, ani nie je neuveriteľne silný. Avšak aspoň malou troškou dokázal pomôcť chorým deťom.