Takto si užijete lacnejšiu dovolenku v Chorvátsku: Slovenka, ktorá žije 15 rokov pri Jadrane, nám prezradila, ako ušetriť

Ak ste na svoju letnú dovolenku vyrazili ešte v júli či nebodaj v júni, možno sa vám to zdá, akoby to už bolo pred sto rokmi. No dobrou správou je, že už čoskoro nastane vhodný čas na to, vyraziť na ďalšiu. Alebo začať s plánovaním tej budúcoročnej. Slovenka Miriam Kelecic, ktorá sa už pred 15 rokmi presťahovala do Chorvátska, konkrétne žije na ostrove Vir, a venuje sa tam napríklad prenájmu apartmánov Slovákom, nám prezradila, kedy je ideálny čas začať, aby nás dovolenka vyšla čo najlacnejšie.

„Vlastním a spravujem svoje dva apartmány a v rámci nášho združenia majiteľov apartmánov spravujeme 50 apartmánov iba na Vire, no máme aj iné destinácie, a tam ich je 10. Okrem toho ich každú sezónu pribúda a naše združenie sa rozrastá. Píšem blog Zaži Vir, kde zdieľam svoje skúsenosti a rady pre cestovateľov,“ opísala nám v rozhovore Miriam Kelecic, čomu sa v obľúbenej destinácii mnohých Slovákov venuje.

Preto sme sa jej opýtali na to, kedy je najvhodnejší čas začať s plánovaním dovolenky pri Jadrane. A odpoveď možno mnohých prekvapí.

„Odporúčame skorú rezerváciu, hlavne rodinám s deťmi, prípadne početnejším partiám rodín alebo priateľov. Našich klientov začíname oslovovať s ponukami už na jeseň — vtedy je, samozrejme, najväčší výber.“ Miriam zhodnotila, že Chorvátsko patrí medzi Slovákmi aj Čechmi medzi najobľúbenejšie destinácie, a preto by sme si plánovanie dovolenky na tomto mieste nemali nechávať na poslednú chvíľu.

Ak chcete lacnejšiu dovolenku, vyrazte do Chorvátska na jar alebo v jeseni

„Ideálny čas na plánovanie dovolenky v Chorvátsku, ak hľadáte nižšie ceny, je pred sezónou (máj a jún) a po sezóne (september a október). Počas týchto mesiacov sú ceny apartmánov nižšie, pláže menej preplnené a počasie stále veľmi príjemné,“ dodala, že ak chcete ušetriť na cenách apartmánov, treba si ich rezervovať s dostatočným predstihom.

„Pre naplánovanie dobrej dovolenky v Chorvátsku je dôležité začať s plánovaním aspoň niekoľko mesiacov vopred. Už dávno neplatí, že sa oplatí prísť na “blind”. Rezervujte si ubytovanie, zistite si informácie o miestnych atrakciách a aktivitách, ktoré by ste chceli vyskúšať, a nezabudnite na cestovné poistenie. Ak chcete ušetriť, vyhýbajte sa hlavným prázdninovým týždňom a cestujte pred sezónou alebo po sezóne,“ spomenula Miriam.

S obzeraním ponúk na budúce leto začnite v predstihu

A ak sa už teraz nemôžete dočkať budúcoročnej dovolenky v Chorvátsku, mali by ste vedieť, že ideálne je ju začať plánovať už v zime. „Všeobecne platí, že zimná dovolenka sa plánuje v lete a letná dovolenka v čase Vianoc,“ skonštatovala Miriam.

„No naši stáli klienti vedia, že ak chcú mať lepší výber, ideálne je už v októbri si v pokoji prejsť našu ponuku a vybrať si to svoje ubytovanie,“ dodala. Takže s plánovaním dovolenky na rok 2025 by ste podľa rád Slovenky žijúcej v Chorvátsku mali začať už o niekoľko týždňov.

