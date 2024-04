Takto sa 11-ročné dievčatko stalo milionárkou a odišlo do dôchodku: Mesačne zarobilo 130-tisíc eur

Stať sa finančne nezávislým a odísť predčasne do dôchodku je snom mnohých. Niekto chce dosiahnuť tento cieľ pred dovŕšením tridsiatky, iný do štyridsiatky. Tomuto dievčaťu sa podarilo stať sa milionárkou len v jej 11 rokoch.

Pixie Curtis rozbehla detský biznis, ktorý sa ukázal ako mimoriadne výnosný a preslávila sa ako detská milionárka.

Ako uvádza portál LADbible, zarábala 110-tisíc libier (takmer 130-tisíc eur) mesačne predajom hračiek. So založením internetového obchodu jej pomáhala jej mama Roxy Jacenko, ktorá je známou austrálskou podnikateľkou. Takže to vyzerá, že Pixie má skutočne jej gény.

Na dôchodku nezostala dlho

Biznis Pixie bol založený na predaji doplnkov do vlasov — motýlikov či sponiek, v ponuke jej obchodu nechýbali ani fidget spinnery, ktoré zažili pred nejakým časom obrovský boom. Keď mala 11 rokov, rozhodla sa, že odíde z práce do „dôchodku“, aby sa mohla venovať škole. Dala si za cieľ dostať sa na strenú a vyštudovať ju.

Aktuálne má 12 rokov a web s odvolaním sa na The Sun vysvetľuje, že dlhú prestávku od práce si nedala a vyzerá to tak, že je späť v hre a spolu so svojou mamou propaguje príslušenstvo k telefónu.

Aj podľa Instagramu, kde Pixie sleduje 177-tisíc ľudí, je zrejmé, že má rada luxus. Takže tento návrat k práci je pochopiteľný, keďže jej finančné zásoby by jej nadlho nevystačili.