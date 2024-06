Takto ešte nikdy predtým nevyzerala. Dominika Cibulková prvýkrát predviedla novú postavu v plavkách a vyzerá fantasticky

Bývalá tenistka začala chudnúť pred niekoľkými mesiacmi a stále nekončí. V hlave má totiž jasný cieľ a je k nemu čoraz bližšie.

Ako sme vás informovali ešte v októbri minulého roka, bývalá tenisová hviezda Dominika Cibulková bola odhodlaná schudnúť 22 kíl a dostať sa do rovnakej formy ako v časoch, keď ešte aktívne hrala tenis. Odvtedy prešlo viac ako pol roka a naposledy sa na sociálnych sieťach Dominika pochválila tým, že sa jej podarilo schudnúť už 17 kíl.

Predviedla postavu v plavkách

„Recept? Začať a hneď, okamžite, nečakať na pondelok, sviatok, budúci mesiac, najdôležitejšie je začať a mať plán. 3 základné piliere sú STRAVA – SEBADISCIPLÍNA – CVIČENIE a správne nastavený kalorický prijem je základ, aby vám to dlhodobo vydržalo,“ napísala Dominika na svojom profile, prezrádzajúc, ako sa jej tak rýchlo podarilo schudnúť.

To, že sa jej postava výrazne zmenila, navyše najnovšie predviedla aj na fotke z dovolenky. V súčasnosti je totiž v Grécku, kde si užíva more priamo z jachty, a na sociálnych sieťach sa podelila aj o fotku v plavkách. A hoci to vyzerá tak, že ešte nie je pripravená odhaliť sa úplne, keďže mala cez plavky aj priesvitnú sukňu, nedá sa poprieť, že všetka tá drina je na nej vidieť a vyzerá fantasticky.