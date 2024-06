Kylie Jenner sa ukázala na Parížskom týždni módy a ľudia si z nej uťahujú. Jej doplnok prirovnali k tejto veci

Známa influencerka a podnikateľka už v minulosti vyvolala diskusie svojimi outfitmi, no tentoraz si z nej ľudia uťahujú. Poznámky dokonca píšu pod jej vlastné fotky.

Podnikateľka Kylie Jenner sa v rámci Parížskeho týždňa módy objavila na módnej prehliadke Schiaparelli Haute Couture. Dvadsaťšesťročná hviezda reality šou určite vie, ako prilákať pozornosť a tentoraz sa jej to podarilo znova. Postavu presýpacích hodín predviedla v ružových korzetových šatách posiatych tisíckami strieborných drahokamov. Ako však píše portál Boredpanda, ľudí oveľa viac zaujal jej netradičný doplnok.

Čo to má na hlave?

Fanúšikovia chválili jej výber šiat, ale to isté sa nedalo povedať o priehľadnej pokrývke hlavy, ktorá síce s outfitom ladila, no nik nechápal jej pointu. Ľudia dokonca zašli tak ďaleko, že ju nazvali sieťkou proti komárom. Zmiešané komentáre sa objavili pod fotkami, ktoré sama pridala na svoj instagramový profil.

„Šaty sú nádherné, ale čo to máš na tvári, dievča,“ uviedol jeden používateľ sociálnych sietí, zatiaľ čo iný sa pýtal: „Na čo máš sieťku na komáre?“

„Prečo je tvoja hlava v taške?“ pýta sa ďalšia. „Páčila sa mi tá sieťka proti komárom na ochranu tváre pred mravcami,“ žartoval niekto iný a dodal, že si ju musí zaobstarať tiež.

Okrem vtipov so sieťkou proti hmyzu sa tiež objavili poznámky o tom, že sa ju niekto snažil udusiť. „Keď sa ma niekto pokúša zadusiť, ale vyzerám ohromujúco,“ okomentoval jeden, zatiaľ čo ďalší súhlasil: „Udusenie, ale nech je to šik.“

Kylie Jenner says „I do“ to Paris Fashion Week in pretty, pink Schiaparelli. https://t.co/LAUfPFEsfL — W Magazine (@wmag) June 24, 2024

Neustále ju kritizujú

Minulý týždeň sa pritom zakladateľka spoločnosti Kylie Cosmetics rozčúlila nad tým, že internet neustále kritizuje jej vzhľad v epizóde seriálu The Kardashians z 20. júna.

„Je zázrak, že si stále verím a že sa ešte stále dokážem pozrieť do zrkadla a myslieť si, že som pekná,“ povedala matka dvoch detí, zatiaľ čo sa od srdca zhovárala so svojou sestrou, 28-ročnou Kendall Jenner. Pri tejto príležitosti spomenula aj svoj minuloročný vzhľad z Parížskeho týždňa módy, kedy ľudia pod jej fotografie písali, že vyzerá príliš staro a má príliš veľa výplne v lícach. Vyzerá to teda tak, že si tento rok zopakovala rovnakú vlnu kritiky, len z iného dôvodu.